Manuel Pellegrini se mostró "contento por la clasificación y por el buen partido" del Betis, que estará en el bombo de cuartos de final del viernes en Las Rozas tras "remontar con ambición" el choque ante la Real Sociedad, un partido que "se pudo ganar antes", aunque fue en la prórroga cuando selló el pase.

Y lo hizo con dos tantos de Borja Iglesias, que sigue "trabajando con ganas y sin bajar los brazos". "En momentos bajos es cuando hay que trabajar con más fuerza. Se le dio la oportunidad y lo aprovechó con goles, que es lo que sabe hacer. Todos estamos contentos por él. Los goleadores viven de los goles. Ojalá siga así", señaló el preparador helipolitano, que añadió sobre el encuentro: "Lamentablemente fue sin público. Hablamos con los jugadores que por cada asiento vacío hay una familia detrás con este equipo y los jugadores entraron mentalizados y convencidos de que somos un buen equipo y que había que respetar esa ambición por hacer grandes cosas".

El entrenador del Betis también se refirió a los cambios que introdujo en el once inicial y los motivos: "Si uno quiere estar en dos competiciones debe usar toda la plantilla. Con once sólo, por muy bien que estén, es impoinsible, por mucho que a uno quiera erepetir porque el equipo lo viene haciendo bien. Queremos seguir en la Copa no por cumplir, sino para ganar y llegar lejos".

Sobre la mejora en este mes de enero Pellegrini indicó: "El equipo va agarrando ese espíritu competitivo que le permite revertir resultados negativos y ojala mantengamos la misma senda, porque aún queda mucho. Lo más importante es ganar. El mérito del plantel es seguir creyendo pese a momentos negativos. Hay que tener confianza en lo que uno hace. Estoy feliz por el cambio y porque los resultados se han revertido. En los momentos malos también hicimos cosas positivas pese a que no llegaban victorias. Hay que acostumbrarse a lograr esa regularidad. Es algo que nos faltaba, porque hacíamos buenos partido y otros muy malos. Mantuvimos la idea futbolística, pese a conceder goleadas importantes, y el jugador sintió reforzada su idea de juego".

El técnico también se refirió a dos nombres propios: "A Sidnei lo cambiamos por problemas musculares. No estaba al 100% y para prevenir lo sustituimos. Él pidió el cambio para que no fuera a más", apuntó, al tiempo que elogió a Rodri: "Puede jugar en muchas posiciones por su talento, ganas y ambición. Él, Paul, Lainez, Miranda... Es importante la irrupción de los jóvenes", afirmó.