Pellegrini: "Mientras los dos equipos tuvimos 11 jugadores fue un partido igualado"

Manuel Pellegrini hizo un claro resumen del derbi, que acabó con el 0-2 para el Sevilla. El choque, para el técnico verdiblanco, estuvo marcado por la expulsión de Guido Rodríguez por doble amarilla, "la segunda al límite, porque no fue violenta", ya que antes de ese momento el duelo estuvo "igualado" y aunque el rival tuvo más control del balón, "por las pérdidas propias", "no creó ocasiones en toda la primera parte".

"Hicimos un primer tiempo parejo, con el Sevilla sin hacernos daño y nosotros tuvimos un gol anulado y un par de remates peligrosos. Pero la expulsión cambia el partido. Después llegó el golazo de Acuña y el equipo, con un futbolista menos, bajo la intensidad", analizó el preparador chileno, que sentenció: "Hubo partido mientras estuvieron los dos equipos con 11 jugadores".

"Es cierto que el Sevilla tuvo más control del balón en la salida y en el centro del campo, pero sin hacer mucho daño", dijo Pellegrini, aunque se mostró consciente de que su equipo "no hizo un buen partido" para completar "una semana negra". "No jugamos bien, pero nos enfrentamos a tres equipos muy superiores en presupuesto, aunque eso no justifica las derrotas", señaló el entrenador heliopolitano.

Ahora con el parón liguero la plantilla debe "resetear todo y volver a ser un equipo sólido". Y lanzó un mensaje Pellegrini: "Cuando se crea mucha ilusión, después la frustración es más grande. Pero estamos mejor de lo que esperábamos y los objetivos no se han trastocado. Seguimos en la parte alta en la liga y con opciones en la competición europea. Entiendo que a la gente le duele perder este choque, pero hay que buscar un logro deportivo mayor y mantenernos en la parte alta por el bien del club", aseguró.

Volviendo al derbi, Pellegrini insistió en que pese a no hacer un buen partido el Betis no sufrió en el primer tiempo mientras hubo igualdad numérica. "Perdimos muchos balones y estuvimos imprecisos en la salida, lo que le dio al Sevilla más control, pero no nos generaron ocasiones claras en el primer tiempo. Nosotros tuvimos dos remates peligrosos y un gol anulado al límite", apuntó.

Cuestionado por la expulsión, dijo: "Liquidó el partido. La primera amarilla viene por tres faltas seguidas. La segunda tarjeta me parece al límite, porque no fue violento y había otros defensas. Eso desequilibró un partido parejo”, señaló el técnico bético, que no sabe aún lo que es ganar un derbi: "Es difícil dar una consideración general. El año pasado en uno tuvimos muchas ocasiones y en en el otro fallamos un penalti. Este duelo lo perdimos ante un rival de Champions con mayor presupuesto que el nuestro", analizó. "Ha sido una semana negra. En los dos anteriores partidos estuvimos mal, pero en este choque fue desequilibrante la expulsión en un partido igualado hasta ese momento".