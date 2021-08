Pellegrini: "Tenemos la espina clavada de lo del año pasado con el VAR"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha hablado en vísperas del importante partido que su equipo jugará ante el Real Madrid en el Benito Villamarín. Un encuentro que los verdiblancos quieren sacar adelante como sea para irse al parón por las selecciones con el inmejorable sabor de boca de una victoria, que sería la primera de esta Liga.

Lo primero, los jugadores no disponibles y ver si Pezzella podrá jugar: "Tenemos a Lainez con esguince, a Rober, que tuvo un pequeño problema muscular, pero Rodri seguramente entrará en la lista, lo hablaremos con los médicos. El resto, está listo para ser citado. Tanto Pezzella como Guido van a estar en la lista de citados. Guido le exigían diez días en su casa, no había necesidad de apurarlo, ya veremos mañana"

¿Y piensa el preparador chileno que le distraerá el foco de Mbappé al Real Madrid? "Es una institución acostumbrada a muchos temas en primera línea, tienen un muy buen equipo entrenado por un muy buen técnico y no le va a afectar para nada en su rendimiento. Tenemos la espina clavada de la pasada temporada, ganábamos 2-1 jugando muy bien y llegaron esas dos decisiones del VAR, la expulsión de Emerson y el penalti de Bartra, tenemos alternativas y trataremos de sumar los tres puntos".

De nuevo emplazó al cierre del mercado para evaluar el trabajo de la secretaría técnica: "El 31 de agosto veremos cómo queda la plantilla y daremos una decisión de lo que pienso". Al hilo de esto, sobre el problema en el lateral derecho, dijo: "No vamos a tener a Sabaly por cuatro meses creo, es un déficit, pero hay que analizar cuál es la mejor solución, el 31 de agosto será la respuesta".

Aseguró que tener una plantilla muy amplia, como la actual, está lejos de ser un problema: "Cualquier equipo que está en tres frentes necesita 25 jugadores profesionales, por jugar jueves y luego domingo, tenemos la fortuna de que tenemos a tres del filial capacitados para alternar con el primer equipo, no creo que nos sobre nada, la plantilla está justa".

Acerca de la llegada de Mbappé al Madrid, fue prudente: "Planteo el partido contra la plantilla del Real Madrid, no es jugador del Real Madrid. Lamento, no puedo hablar de especulaciones, me falta una falta de respeto al jugador y a su club".

Bajas de Sergio Ramos y Varane: "El Madrid es siempre peligroso, un equipo que juega cada partido como una final porque deben ganar muchos para aspirar al título, Militao terminó jugando bastante bien y tienen plantilla para las tres competiciones"

Cambio de sistema: "No planteo ningún cambio de dibujo, el equipo defensivamente está trabajando bien, el Mallorca prácticamente no nos llegó, el Cádiz tras el gol un tiro. En defensa y ataque el equipo está funcionando bien, tenemos dos empates y nos supo a poco, cada partido va a ser una final y trataremos de ser lo más competitivos, el año pasado respondimos plenamente, estuvimos a un paso de las semifinales de copa y fuimos superiores al Athletic y el objetivo europeo lo tuvimos en mente desde el primer partido,para UEFA hay planteles muy fuertes y con más presupuesto, pero hemos sido el equipo que menos hemos perdido en toda Europa en 2021".

¿Mejor plantilla?: "Se fueron Emerson, Mandi, Sanabria y ahora Loren, han llegado Willian José, Pezzella y Sabaly, es más o menos equivalente, tenemos un año más de experiencia y una competición más, el equipo se ha hecho de acuerdo a una realidad.

Claudio Bravo: "Llegó tarde de vacaciones y se está preparando, ya veremos cuándo entra".

Conflicto de los suramericanos: "Es una decisión poco futbolizada que jueguen tres partidos, le impide al club contar con sus jugadores para una fecha fundamental para el fin del campeonato, no sé quien inventó tres partidos en lugar de dos, es de personas poco futbolizadas, ojalá se arregle eso porque ese partido está de más.

Willian José: "Siempre es importante que los jugadores se conozcan entre sí, él conoce la Liga, es el refuerzo ideal para la parte ofensiva, que junto a Borja y Juanmi se alternen, es un goleador importante y será un refuerzo que nos va a servir muchísimo".