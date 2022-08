Pellegrini: "Más que optimistas hay que ser realistas"

Pasan los días, el problema de las inscripciones sigue latente y Manuel Pellegrini es el único que da la cara en el Betis. El técnico lo volvió a hacer en la previa del partido de este viernes ante el Osasuna (22:00) en el Benito Villamarín, para el que podrá contar con los recuperados Canales, Víctor Ruiz y Sabaly, aunque "habrá que ver por cuántos minutos", así como con Luiz Felipe, futbolistas que le da "más variantes" a expensas de ver si antes del choque hay novedades con los no inscritos, que "están todos citados".

"Los cinco están citados, aunque seguimos igual, a expensas de que se produzca algún cambio en su situación. La predisposición personal de ellos es muy buena y están mentalizados por si tuvieran que jugar", señaló el entrenador verdiblanco, que reflexionó sobre la peculiar situación: "Uno en la vida siempre aprende todos los días algo para ir mejorando. Ojalá esto no se diera, pero mientras hay que buscar soluciones por ambos lados: por el club, para que esto no se repita, y por los jugadores, para que no se desmotiven. Por eso destaco la actitud de ellos".

El técnico chileno, que habló con Antonio Cordón antes del entrenamiento, -"hablamos mucho y sé lo que está pasando y lo que él piensa", dijo-, incidió en que él no tiene preferencias a la hora de inscribir, ya que es "un tema puramente económico". "Es algo que está estudiando el club y tratamos de hacerlo de la mejor manera según la disponibilidad de recursos”. En este sentido, insistió en que "más que optimistas hay que ser realistas". "Llevamos dos partidos sin contar con varios jugadores, aunque me siento respaldado con el rendimiento del grupo siempre y con los que sea saldremos concienciados de ir el viernes a por los tres puntos", aseguró.

"Sólo la fortaleza de este grupo nos permite seguir siendo competitivos"

Para Pellegrini esta situación es una "sorpresa", porque el Betis es el más afectado viniendo de hacer dos buenas temporadas en las que no se compró a nadie: "El Barcelona sólo no ha podido inscribir a un jugador y fichó a 25 (dijo de forma exagerada). Para mí ha sido una sorpresa, porque llevamos dos temporadas sin comprar a nadie, buscando jugadores libres... Sólo la fortaleza de este grupo nos permite seguir siendo competitivos", analizó el preparador chileno, quien confía en hallar una "solución antes del 1 de septiembre y que en el futuro haya mejoría". ¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? "No es fácil buscar culpables a esta situación. Se llegó por distintos motivos por los últimos tres o cuatro años y el club está haciendo todo los esfuerzos para superarlo", aseguró.

Es por ello, pendiente de las inscripciones, que cualquier salida sería un paso atrás, a propósito de las especulaciones sobre Claudio Bravo: "Cualquier salida es debilitarnos y estamos en una situación en la que no podemos debilitarnos", afirmó Pellegrini, que ni habla de otras altas: "Hay que ser primero realista. Me encantaría que vinieran jugadores importantes, pero si no podemos inscribir a los cinco mucho menos podemos traer nuevos", señaló mostrándose "optimista en ganar al Osasuna con los jugadores que se pueda tener". "Como técnico, mientras más alternativas tenga uno es mejor. Después, con lo que haya, veré qué equipo empieza el partido. Pero tener a más gente no es un problema, sino una solución", añadió.

Sobre el rival apuntó la "dificultad" que supondrá el partido ante un equipo "que lleva seis puntos, que tiene una mecánica de juego muy definida, que es muy intenso y al que es difícil buscarle espacios en su área y peligroso con llegadas masivas y centros al área".