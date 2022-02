Pellegrini y la renovación de Joaquín con el Betis

Con la baja de Juanmi por sanción, Pellegrini tiene una plaza libre en el once del derbi para la que optan varios jugadores, entre los que se encuentra el capitán Joaquín. Reservado el jueves en la Liga Europa, donde había sido titular siempre hasta entonces, el portuense se encuentra en buena estado físico e incluso se contempla la posibilidad de que continúe una temporada más en el Betis.

"No sabemos si va a ser el último derbi de Joaquín. Todos los jugadores citados están en condiciones de actuar, viene de recuperarse de una lesión larga, ha tenido minutos. Está en la lista de citados y disponible para jugar", ha comentado Pellegrini este sábado sobre el portuense e incluso ha indicado que a final de temporada se hablará de su continuidad: "Yo veo a Joaquín que es muy importante para el plantel, no pierde su condición física, aunque con 40 años no se le puede exigir jugar los 90 minutos, pero tiene una calidad importante. Es un tema que se verá a final de temporada, está bien físicamente y en la lista".

Las palabras de Pellegrini se unen a las del vicepresidente, José Miguel López Catalán, que también dejó abierta la puerta para la renovación del capitán. " Estamos hablando con varios jugadores para reconocerles su aportación al proyecto y ofrecer esas renovaciones. El caso de Joaquín es muy excepcional, con nosotros está muy unido. Es importante que su rendimiento deportivo también continúa, ha jugado todos los partidos de la Europa Legue de titular. Queremos hacer lo mejor para el Betis, para Joaquín y para Manuel. No tenemos ninguna necesidad de sentarnos a hablar de esto ahora. Estamos centrados en la competición, pero cuando llegue el momento se hablará en cinco minutos", aseguró recientemente.