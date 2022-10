La vuelta de tuerca que se pasó

La polémica expulsión de Canales, con dos tarjetas amarillas en apenas 15 segundos y una conversación con Mateu Lahoz de la que los únicos que no hablan son los protagonistas, no puede esconder el mal partido del Betis en Cádiz, donde a los puntos, si esto fuera un combate de boxeo, ganaron los locales. En el próximo duelo con un rival directo como el Atlético en el Benito Villamarín, Manuel Pellegrini fue fiel a su política de rotaciones, aunque le dio una vuelta de tuerca más que esta vez no funcionó. Jugadores como Borja Iglesias o Álex Moreno, el primero un puñal en ataque por su banda y el segundo el máximo goleador nacional junto a Joselu, se quedaron fuera del once inicial por primera vez en el campeonato liguero y el equipo lo notó en la parcela ofensiva.

Y eso que, hasta la fecha, y aun con el empate en el Nuevo Mirandilla, poco o nada hay que contradecirle al técnico chileno hasta ahora, pues suele acertar con las rotaciones para refrescar a su equipo.

Sin embargo, lo cierto es que el Betis fue menos Betis ante el Cádiz. Le faltó presencia ofensiva y se notó hasta el punto que el conjunto de Sergio González acabó dominando al cuadro heliopolitano como, seguramente, nadie lo ha hecho hasta ahora en lo que va de temporada, ni siquiera en las derrotas frente al Celta o el Real Madrid, las dos únicas que asoman en el conjunto hispalense en esta campaña.

¿Qué hubo de diferente en Carranza? Por primera vez en la Liga Pellegrini le dio la titularidad a Miranda, Joaquín, Willian José y Claudio Bravo. El meta fue el mejor del equipo, salvando a los suyos de una derrota con varias acciones claves. Pero en ataque el equipo fue otro. "Quizás nos faltó creatividad", dijo Pellegrini en la rueda de prensa tras el encuentro. La creatividad la suele poner Canales, que esperaba su momento desde el banquillo. Desde el centro manda, distribuye y genera. Pero la creatividad la pone también Álex Moreno desde el costado izquierdo o los desmarques de Borja Iglesias, que genera mucho más allá de su eficacia rematadora.

Miranda y Willian José sí vienen jugando de inicio en la Europa League y puede que por eso el entrenador apostase por ellos de nuevo en la jornada intersemanal, para cumplir con el plan diseñado para repartir minutos. Pero sus aportaciones, comparadas con los futbolistas por los que entraron, tuvo un rendimiento muy por debajo de lo esperado y de lo que vienen aportando los teóricos titulares en la Liga.

La confianza que tiene Pellegrini en el delantero brasileño no está siendo respondida con acierto. Tuvo una buena ocasión en la primera parte, en un rechace de Ledesma tras un lanzamiento lejano de Guido Rodríguez, y poco más. Loren sigue esperando su oportunidad. Miranda bastante tuvo con cumplir en la retaguardia, pero sus subidas por el costado zurdo no generaron el peligro que crea el lateral catalán.

Empate y a pensar en el siguiente choque. No hay más. La próxima parada, el Atlético de Madrid, pondrá a prueba el fortín del Benito Villamarín y Pellegrini volverá a rotar. Pero será sin Canales, aunque, probablemente, con Borja Iglesias y Álex Moreno.