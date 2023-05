Pellegrini: "El Betis está entero, pero debe recuperar su regularidad"

Tras el entrenamiento matinal en la ciudad deportiva bética, Manuel Pellegrini ha ofrecido la preceptiva rueda de prensa previa al importantísimo partido que su equipo afronta este jueves a las diez de la noche en San Mamés. Bailaban varios nombres propios para componer la lista de jugadores convocados y el entrenador chileno despejó incógnitas: "En la lista de citados están Sabaly, Borja Iglesias y también Joaquín, con su distensión en la rodilla esperaremos a mañana para ver si está disponible. Están fuera (por sus problemas físicos) Luiz Felipe, Nabil (Fekir) más Víctor Ruiz".

Es consciente el experto preparador de la trascendencia del partido en Bilbao: "Por supuesto que se necesita más que nunca ganar para disputar las plazas europeas, después de tres años hemos sufrido un bajón, pero revisando las últimas 15 campañas hay dos solo mejores que esta en el Betis, hemos tratado de competir, tuvimos expulsados y lesiones pero no hemos bajado la cabeza, y vamos a intentar clasificar por tercera vez, algo que en la historia del Betis nunca sucedió. El equipo está entero para esa lucha".

¿Y la clave para retomar la buena senda? "Está en la regularidad, el partido de Barcelona lo podemos analizar menos, pero ante la Real Sociedad tuvimos 20-25 minutos que no fueron ofensivamente buenos, ante Osasuna realizamos 15 minutos fatales en defensa, esa irregularidad nos ha afectado mucho en estos últimos resultados, la regularidad ha sido clave en estos tres años para los logros".

No quiere oír la palabra crisis: "Es muy importante no confundir los momentos, hablamos de estar sextos en la jornada 32 en un equipo como el Betis... disfrutamos de una posición muy expectante, lo que ocurre es que la regularidad de estos tres años no es normal, pero no estamos en crisis ni somos un desastre ni estamos peleando un descenso, el equipo va a seguir dando la cara".

Sobre la Champions que se aleja, comentó: "Jugar por tercer año en Europa sería extraordinario, histórico. Siempre tendremos ambición y exigencia como grupo, si estamos cerca de pelear la Champions, a tres o cuatro puntos, hay que pelearlo hasta el final. Y si se marca una diferencia mayor (con el cuarto), al siguiente objetivo. Pero siempre ambiciosos".

El pulso en la capital vizcaína será muy exigente: "Será un partido muy disputado, ambos pugnamos por Europa y San Mamés es un estadio especial, el público aprieta mucho, son estadios que me gustan muchísimo".

Abordó el hándicap bético en el eje de la zaga: "Como siempre, mientras mayor cantidad de jugadores tengamos en condiciones, mejor para mí aunque tengas que dejar a tres o cuatro fuera, pero no vamos a justificar los malos resultados en las ausencias, ya veremos la pareja de centrales mañana. Están citados Paul y Ricardo Visus, ya veremos la mejor formación que podamos disponer, ambos nos jugamos mucho".

Habló sobre Visus, jugador del filial: "¿Visus? Lo veo preparado, no ha tenido la oportunidad de jugar todavía, pero si están jugando con filial y entrenando con primer equipo, deben demostrar que están preparados. Ya le pasó a Félix ante el Athletic en la primera vuelta".

Precisamente Félix no está disponible porque juega la selección sub 19 un amistoso ante Mauritania... "Según el reglamento, la prioridad es para las selecciones y han considerado más importante un partido amistoso de la sub 19 que un partido oficial nuestro y hay que aceptarlo".

Esquivó el espinoso asunto de los arbitrajes: "Es un tema puntual en los partidos. A pesar de las trece expulsiones en ningún caso vamos a justificar las malas rachas en algún arbitraje extraño, estamos en el lugar que nos corresponde y vamos a defenderlo".

Saludó la llegada de Ramón Planes: "El cargo de director deportivo es muy importante, tiene entre otras la labor de encargarse de cosas aledañas a los jugadores en las que hay que estar encima, y ese espacio ha estado vacío dos meses. Ramón mucha experiencia y será muy útil, estamos centrados en los partidos ahora, ya hablaremos".

Para concluir, la conveniencia de que el Real Madrid gane la final de Copa a Osasuna en Sevilla: "Ganando el Madrid el sexto va a Europa League, a nosotros nos favorece, por supuesto, pero lo que más nos favorece es sumar los puntos para llegar a esas posiciones".