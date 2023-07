Pezzella: "Los mayores somos los que tenemos que guiar el barco"

El futbolista del Betis, Germán Pezzella, ha analizado en los medios oficiales del club verdiblanco una interesante entrevista tras unirse al grupo estos días atrás de cara al 'stage' en Inglaterra.

Sensaciones a la vuelta al trabajo

"Los primeros días son los más pesados para coger ritmo y equilibrar con los compañeros, pero en vacaciones también uno hace lo suyo. La pretemporada es una época que personalmente disfruto del día a día, de las concentraciones de compartir más tiempo con los compañeros… Es en este tiempo cuando se une el grupo para luchar por los objetivos propuestos. Estoy preparado para jugar ante el Middlesbrough, pero el míster decidirá. Él tendrá su idea en la cabeza y el reparto de minutos y de esfuerzos para llegar todos a un buen ritmo y nivel al inicio de la temporada. Pero yo estoy preparado para tener mis primeros minutos".

Nuevos referentes del equipo

"La responsabilidad que uno tiene con el club, el grupo, los aficionados va más allá de quién lleva la cinta de capitán. Es lo que uno puede sentir respecto a los compañeros para conseguir los objetivos propuestos. No sé ser de otra manera, no sé si lo haría mejor. Uno se deja hacer tal cual es. Obviamente, la marcha de Joaquín es muy importante, era un punto de referencia muy importante para todos. Seguramente se sienta. No hay manera de que no. Ahí está la capacidad del grupo, obviamente los mayores somos los que tenemos que guiar el barco, intentar que los jóvenes sigan ese camino".

Derrotas en pretemporada

"Seguramente que se quiere ganar siempre. Yo soy de los que piensa que sea lo que sea, un amistoso, un partido de entrenamiento, un juego de cartas, siempre quiero ganar. A las derrotas hay que darle el peso justo porque en pretemporada se buscan otras cosas. Pero duele perder. Tenemos que tener la cabeza fría, la carga de entrenamientos es alta, venimos de un año en el que estuvimos un mes parados… El resultado siempre es más fácil trabajar cuando se consiguen. La pretemporada pasada tampoco ganamos muchos partidos, creo que el último ante la Fiorentina. El objetivo, además de mejorar, es ir ganando partidos".

Temporada 2023-24

"Se arranca de cero a cien. Eso te lleva a competir al máximo. En la cabeza también te preparas, cada punto es importante. Al final de la temporada, por uno, dos o tres puntos te encuentras en una posición mejor u otra peor, y eso es muy motivante. Es una liga muy competitiva, hay grandes equipos. Nuestro objetivo es seguir estando en Europa, lo conseguimos por tercera vez consecutiva. Pero ya está, ya pasó. Tenemos ambición de dar pasos adelante, siendo conscientes y teniendo la humildad suficiente para saber hasta dónde podemos llegar. Dar un pasito más si se puede. La temporada pasada lo hicimos bastante bien, en el mes de abril tuvimos una mala racha que nos impidió llegar a la cuarta plaza, pero estuvimos todo el año en Europa. La ambición es siempre de ganar, en los detalles, en las pequeñas cosas, se van haciendo los objetivos temporada tras temporada. Hay que acostumbrarse a ganar, que no dé lo mismo perder un juego de entrenamientos. Eso te lleva al último mes de competición a pelear por lo que queremos".

Capitanía con Argentina

"Sí, la verdad es que la temporada pasada fue muy buena en lo personal. Con el club cumplimos el objetivo, tuve la suerte de jugar muchos partidos. Ganamos con la selección lo que un jugador puede ganar como máximo. Y terminé el año portando la cinta de capitán representando a mi país. Todo eso te motiva a seguir peleando por más y cada vez a más. Ganar el Mundial y portar partidos después la cinta con tu selección te lleva a superarte, cada día ser mejor y, sobre todo, pelear por motivos importantes que es lo que todos queremos".