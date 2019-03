Setién: "Piqué me parece una persona muy inteligente"

Quique Setién no sólo se refirió en su conferencia de prensa al duelo entre el Betis y el Rayo, sino que el técnico también respondió a otras cuestiones de la actualidad. Y ahí apareció el nombre de Gerard Piqué, protagonista el noche del jueves en el programa La Resistencia, que presenta David Broncano.

"Los únicos que lo hacéis diferente sois vosotros. Me cae muy bien, me parece serio, un gran profesional, con la entidad suficiente para decir lo que piensa y en lo que cree. Es muy inteligente y un jugador enorme", señaló Setién, después del protagonismo de Piqué en el programa televisivo, en el que respondió a cuestiones de todo tipo. "¿Qué prefieres que te pregunte, lo del dinero o lo del sexo?", dijo Broncano. "En lo del sexo, ¿cuentan las dos veces del Bernabéu del mes pasado?", había bromeado Piqué, a lo que añadió: "Voy sobrado en las dos cosas".

Pero el técnico verdiblanco también se refirió a la posibilidad de que la Copa del Rey dispute eliminatorias a partido único. "A muchos de los futbolistas, sobre todos a los que van con las selecciones, la exigencia es más dura. Es imposible que jueguen 60 partidos y den siempre lo mejor de sí mismos. Reducir el número de partidos vendría bien para el espectáculo, pero no creo que el espectáculo sea lo mejor para mucha gente, sobre todo para los que buscan el dinero", indicó Setién, que ahondó en esta cuestión: "A mí me gustan los partidos a doble vuelta, a un partido te puedes quedar fuera por un detalle. A dos partidos hay más opciones, pero reconozco que aliviaría el calendario. Los buenos queremos que jueguen siempre".

El nombre de Diego Lainez fue otro de los que apareció en la rueda de prensa de Setién. "Lo más importante para Diego es que juegue, aquí no le podemos estar dando más minutos, aunque nos aporta muchas cosas. A los jóvenes lo que más le importa es jugar. Si en el primer equipo no puede jugar, que lo haga en el segundo. No he tenido tiempo para verlo con México, tenía siete internacionales, no me ha dado", indicó el cántabro.