Planes: "La opción del Betis es la más avanzada, la más seria"

El Betis anda a la búsqueda de un director deportivo desde que Antonio Cordón decidiese no seguir la campaña próxima acogiéndose a una cláusula de salida. Sin prisa, pero sin pausa, la dirección heliopolitana ha trabajado en la búsqueda de su reemplazo y desde el primer momentos los ojos se pusieron en Ramón Planes. Es la prioridad, aunque desde el club se insiste en que hay otras opciones.

El mismo discurso ofrece el protagonista. Tanto en una entrevista concedida a Mundo Deportivo el fin de semana como el domingo por la noche en la Cadena SER. "Me parecía lícito salir del Getafe, no es correcto hablar con otros equipos estando allí", explicó sobre su marcha del club azulón al hilo de la afirmación de que "la del Betis es una opción pública". "Hemos tenido alguna posibilidad más, pero sí, la del Betis es la más avanzada, la más seria", aseguró.

"Es un buen proyecto, un buen club y aunque hay algunas otras cosas, a ver cómo acaba la cosa", indicó el directivo, que reconoció que ya pudo llegar antes a la entidad heliopolitana: "Llevo muchos años en el fútbol y ya estuve cerca de ir al Betis hace siete años, pero tomé otra decisión. Ya tuve un precontrato con la Real Sociedad y no fui. Es cierto que la opción del Betis la veo con muy buenos ojos. Es muy buen proyecto, pero las cosas se cierran cuando se firman", agregó Planes, quien añadió sobre el Betis: "Es un club que reúne los requisitos que me gustan: buen fútbol, cantera, gente joven... Es una filosofía con la que me siento identificado", finalizó.