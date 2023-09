Preocupación sólo hasta cierto punto

OJALÁ las lesiones firmen una tregua y no se dé el caso, pero curiosidad no falta para que se desvele qué será lo que haga Pellegrini en el caso de que se le resfríe uno de los centrales. Ese caso, por ejemplo, no se le dará a Mendilíbar, que tiene en su vestuario una sobredosis de futbolistas para ese puesto. Y había curiosidad en el acto de presentación de Altimira y de Abde por saber qué contestaría el mando sobre esta desaplicación.

Y en el meollo de la cosa se trataba de sacarle punta al calificativo del chileno sobre una probable venta de Luis Felipe. Acorralados parecían Haro y Planes, pero ambos salieron del trance toreando y sin abrir una sola mella en sus respectivas relaciones con el técnico. Aunque en la calle se insiste en el asunto, ambos salieron explicando lo que cualquier persona en su juicio haría. ¿Cómo se iba a despreciar una oferta tan rica en petrodólares con la nevera vacía?

También solventaron con elegancia la presunta intromisión de terceros en las negociaciones con Abde. Sólo éste anduvo a un paso de dar carnaza, pero le entró la risa antes de tiempo y miel sobre hojuelas. Por lo demás, bonanza absoluta por mucho que reine la preocupación con esta ola de lesiones y por el exiguo cupo de centrales. Fue un acto más dentro de la elegancia que impone la ordenada moderación de Julio Jiménez, un maestro de ceremonias en plena sazón.

Y no podía faltar entrar en la matraca de la ampliación de capital, tan aceptada por el beticismo, pero que tiene su chino en el zapato. Mientras los de fuera hablan como caso hecho la impugnación de la asamblea en que se votó favorablemente, los de dentro niegan noticia alguna al respecto. Y terminó el acto como suele en este Betis de la hora, sin que nadie saque los pies del plato y haciendo oídos sordos a la cantidad de palabras necias que no pasan del ruido, sólo ruido.