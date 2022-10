¡Que siga la fiesta para el Betis en el Benito Villamarín!

Todo preparado para otra gran fiesta en el Benito Villamarín. El recinto del Real Betis Balompié se ha acostumbrado a convertirse en un sitio en el que los suyos son felices antes, durante y, sobre todo, después de los partidos. No en vano, allí se viven todo tipo de celebraciones con los bailes previos, desde “Despechá” de Rosalía hasta el “Quédate” de Quevedo y Bizarrap tocado por el saxofonista Manu Díaz y esta vez le toca a Fondo Flamenco, pero lo más importante es que toda la grada se entusiasma con los goles del equipo de Manuel Pellegrini, siempre uno más, al menos, que sus rivales en lo que se lleva de curso. Porque el Betis acumula cinco triunfo al calor de los suyos y en la tarde del domingo buscará el sexto ante el Atlético de Madrid.

Ése es el gran reto para la tropa de este entrenador chileno que se ha convertido en el gran conductor de la fiel infantería verdiblanca para que ésta haya entrado en un estado de felicidad permanente. No será fácil, sin embargo, esta sexta victoria consecutiva en el estadio heliopolitano. Enfrente estará el Atlético de Madrid, un equipo también de autor en el que se sienta en el banquillo un hombre que no se le da precisamente bien a Pellegrini. Los números indican que el entrenador bético jamás ha podido derrotar en los enfrentamientos directos a Simeone. Paradójicamente, ambos entrenaron a River Plate en su periplo en Argentina.

Apoyo El ambiente de toda la afición bética tiene que servir, una vez más, para llevar en volandas a los suyos en un partido en el que será más necesario

Pero en el fútbol los números están precisamente para eso, para romper las rachas y ése será el gran propósito de Pellegrini y los suyos en esta cita contra el Atlético. Porque se da la circunstancia de que tampoco el rival está atravesando por su mejor momento futbolístico y el postrero gol de Falcao en el Metropolitano el pasado martes ha incrementado el nivel de críticas hacia el fútbol que propugna Simeone. Los aficionados rojiblancos no entienden muy bien la filosofía de conservar la ventaja como punto fundamental cuando se dispone de un arsenal de delanteros como el que tienen los madrileños en su plantilla.

Compensación La ausencia de Canales puede ser compensada con Fekir si Pellegrini considera que el francés está recuperado y no existe riesgo de recaer

Más o menos es algo diametralmente diferente en ese sentido a lo que mana de la boca de Pellegrini cada vez que éste pregona las ideas futbolísticas de su equipo, construido para salir a ganar en cualquier campo y para atacar muchísimo más de lo que defiende. El Betis se caracteriza por tratar de llegar al área contraria con muchos elementos para que así sea más elevada la probabilidad de que el balón le caiga a uno de los suyos con posibilidades de marcar gol. Y, por mucho que se haya invertido algo la tendencia en esta temporada en ese sentido, ése es el punto de partida para los verdiblancos.

Porque es curioso el análisis de los números en torno a esas ideas preconcebidas sobre las filosofías de juego de cada entrenador. Se da la circunstancia de que el Atlético, que figura en la clasificación justo por delante del Betis, ha marcado más goles y ha encajado también más, que la escuadra de Pellegrini en los 10 partidos que se llevan contabilizados. Los números no engañan y el equipo madrileño es el cuarto clasificado con 20 puntos, frutos de 16 goles marcados y ocho encajados hasta el momento. Los béticos, mientras, contabilizan idéntico número de puntos, 20, pero han marcado 13 goles y sólo han recibido seis en esta primera fase del torneo liguero.

Flanco izquierdo La presencia de Álex Moreno en el lateral debe abrir una autopista para hacerle daño a Molina, que ataca mucho más que defiende

Son datos para los análisis previos, aunque después no tengan ninguna validez necesariamente cuando el balón eche a rodar a esa hora tan televisiva, porque para ir al campo no es ni muchísimo menos la mejor, de las cuatro y cuarto de la tarde. Las previsiones meteorológicas indican que existe ligero riesgo de lluvia a esa hora, con una buena temperatura en torno a los 25 grados y eso no impedirá que el lleno en ese festivo Benito Villamarín esté más que garantizado con toda la afición deseando dar el apoyo a los suyos.

De cualquier manera, en el repaso de esos datos lo más importante será que el Betis, por segunda vez en lo que se lleva de Liga, puede partir sin Fekir ni con Canales en su alineación titular precisamente en un partido contra un rival de su misma competición. En los primeros encuentros era Fekir quien jugaba dado que Canales arrastraba una lesión, contra el Real Madrid ya salieron los dos desde el inicio, pero fue el francés quien sufrió pronto un problema muscular. Volvieron a coincidir en Vigo durante la segunda parte antes de la nueva lesión de Fekir en Roma y en Cádiz, por primera vez en el torneo liguero, ninguno de los dos estaban en el equipo titular.

Números Pese a la tacañería de Simeone cuando se pone por delante, el actual Atlético tiene más poderío ofensivo que defensivo y ahí están sus números

La polémica expulsión de Canales en Cádiz, por lo exagerado de la decisión de Mateu Lahoz para mostrarle la segunda cartulina amarilla, puede provocar que los dos faros principales de este Betis no puedan alumbrar a los suyos en esta pelea con el Atlético de Madrid, pero Pellegrini ha demostrado en repetidas ocasiones que es capaz de hallar soluciones para todos los problemas. Rodri, por ejemplo, sustituyó a Fekir tras su primera lesión contra el Villarreal y fue precisamente el autor del gol del triunfo bético. La cuestión es si finalmente no juega Fekir, que está por ver al entrar el francés en la convocatoria.

El Betis quiere aprovechar ese aire a favor en casa para prolongar el estado de fiesta permanente que se vive en el Benito Villamarín. En los prolegómenos está garantizada, una vez más, y después será cuestión de tratar de sumar el sexto triunfo consecutivo. No es fácil, está el Atlético enfrente con el mismo número de puntos, pero este Betis de Pellegrini ya ha demostrado este año que es capaz de subir a cualquier montaña por muy alta que ésta sea.