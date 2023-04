Puntos de platino en Pamplona

DIEZ puntos. Eso es lo que separa a Osasuna del Betis, pero hace nada se oía muy cerca su respiración. Osasuna parece que centró toda su atención en lo del 6 de mayo en la Cartuja, pero, cuidado, mucho cuidado. Los de Arrasate son correosos y el Betis no puede distraerse en esa tarea, muy ardua, de encaramarse a la Zona Champions. Es éste un choque con las complicaciones que conlleva El Sadar, esa caldera como asfixiante olla a presión.

Aunque desde 2014 no pierde el Betis en el nido osasunista, la historia sólo sirve para recordar, pero no garantiza absolutamente nada. El fútbol es presente y ese presente habla de un Betis que anda notando las ausencias. Ya sé que ausencias raro es quien no las padece, pero es que los dos estandartes béticos cayeron a la vez y ya que estamos en este cante propondríamos que la cúpula verdiblanca dejase la fiesta en paz para que Canales cumpla el castigo ahora.

Está distrayendo excesivamente este asunto al día a día del Betis y lo más conveniente es que pelillos a la mar, Sergio cumpla lo que le queda de esa surrealista sanción y que vuelva más pronto que tarde y sin penas por cumplir. Dicho lo cual, este Osasuna-Betis de hoy a las dos de la tarde en todos los relojes de Pamplona debería ser la única preocupación de quienes manejan la barca. Y es que tanto marear la perdiz, a ver si el cántabro es inhabilitado cuando menos convenga.

Parece que Osasuna anda en la tarea de llegar lo mejor posible a la final con el Real Madrid, pero eso es algo que no debe alterar la normalidad verde, blanca y verde. En un pañuelo con la Real Sociedad y el Villarreal, cada punto vale un potosí, agua pasada no mueve molino y que el Betis no pierda allí desde aquella tarde del derrumbe que hizo de N'Diaye un héroe no quiere decir absolutamente nada. Estamos en la fase definitiva y cada punto vale su peso en platino. No va más.