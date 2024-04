Quique Sánchez Flores, el entrenador al que Pellegrini ha ganado más partidos en su carrera

El Betis de Manuel Pellegrini recibe en la noche de este domingo al Sevilla de Quique Sánchez Flores en el estadio Benito Villamarín. El conjunto verdiblanco, después de tres empates en los tres últimos derbis, quiere decantar la balanza a su favor, primero por la situación clasificatoria y luego para darle una alegría a la hinchada bética, que no ve a su equipo ganar un derbi liguero desde septiembre de 2018, con aquel recordado gol de Joaquín Sánchez.

En este sentido, la lucha no será únicamente en el terreno de juego entre los veintidós futbolistas, sino que se trasladará al banquillo, donde Manuel Pellegrini tiene la medida cogida a Quique Sánchez Flores. De hecho, el técnico madrileño es el entrenador al que el Ingeniero ha vencido en más ocasiones a lo largo de su extensísima carrera. En 17 encuentros entre ambos preparadores, el chileno ha obtenido once victorias, mientras Quique ha logrado cuatro triunfos y se han producido dos empates.

Una victoria y un empate ante Quique con el Betis

Dirigiendo al Betis, Pellegrini se ha enfrentado en dos ocasiones a Sánchez Flores, ambas en el Coliseum ante el Getafe. El primer duelo concluyó con un agrio empate a cero; el segundo se lo llevó el equipo heliopolitano con un tanto de Borja Iglesias, ahora en el Bayer Leverkusen, desde los once metros.

Las imponentes trayectorias de ambos entrenadores han provocado que se vean las caras con varios equipos: Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City y Betis en el caso del Ingeniero y Getafe, Valencia, Atlético de Madrid y Watford por la parte del madrileño. Quique sólo pudo ganar a Pellegrini siendo entrenador del Valencia -con quien le ganó tres veces- y del Atlético de Madrid, con una goleada por 0-3 en La Rosaleda de Málaga allá por 2010, en su último triunfo sobre el chileno.

En la rueda de prensa previa al derbi sevillano, Sánchez Flores aprovechó la ocasión para elogiar al sudamericano: "Admiro a Manuel Pellegrini y me he enfrentado a él en muchos equipos. Es un homólogo que representa la profesión muy bien. Un hombre inteligente y cabal y me parece un entrenador excelente. El Betis tiene el sello de Manuel. Tiene el 4+2 inamovible atrás y con tres con libertad por delante y dando bola a los laterales. Ha sumado un mercado excelente... un equipo que viene compitiendo en la regularidad y no es ninguna broma".