Quique Setién y Asier Garitano, flores mutuas

Muchos piropos se lanzaron ayer Quique Setién y Asier Garitano en la previa del Betis-Real Sociedad. Respeto mutuo entre dos técnicos conscientes de la importancia de sumar los tres puntos en la matinal heliopolitana.

"La Real es un equipo que tiene buenos registros a nivel técnico. Los partidos que hemos jugado contra ellos siempre son muy igualados, que es lo que espero en éste, con alternativas. No van a renunciar a apretarnos arriba y tener el balón, y tienen jugadores que los conocemos bien por su calidad. Es un rival competitivo y tienen muy buen entrenador. Es un encuentro que espero que podamos superar, pero que nos va a costar", manifestaba el técnico verdiblanco.

El cántabro reconocía también el cambio que se está viendo en el equipo donostiarra tras salir Eusebio Sacristán (hoy en el Girona) y la llegada al banquillo del ex del Leganés: "Son dos entrenadores con una idiosincrasia diferente. Eusebio era quizá más atrevido. Garitano, un poco más conservador, pero ahora veo bien a la Real. El equipo no ha cambiado mucho, quizá en los entrenadores haya matices distintos, pero los jugadores son los mismos y tienen un nivel alto".

Mientras, Garitano expresaba resaltaba el potencial de los verdiblancos: "Tiene una plantilla larga e importante, y el jueves jugaron algunos jugadores que no juegan mucho en Liga. Dejaron fuera a Loren, a Feddal, a Francis, reservaron a Lo Celso y algunos más... Pienso que tiene una plantilla larga y va a ser un partido muy duro. Llevan ya dos años haciendo el mismo juego, tiene muy buenos mecanismos, hacen la presión adelante y dejan gente rápida ahí. Ya lo vimos contra el Barcelona. Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar".

Por último, Setién lamentaba no haber tenido más descanso para preparar el partido: "En este parido nos afectará menos porque no tenemos viaje de por medio. No tienes 72 horas para recuperarte y tienes que competir. Son partidos de mucha exigencia y se debería tener en cuenta estas cosas".