Setién sobre los horarios: "Es lamentable que nos hayan puesto otra vez a las 12"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo con el Alavés, en la que además de resaltar la importancia de medirse a un rival directo, ha mostrado su enfado por ese nuevo horario que salió ayer y que hará jugar al Betis en Vigo a las 12, ni 72 horas después de un hipotético partido de octavos de final de la Europa League si el el equipo verdiblanco logra clasificarse. "Es lamentable, no sólo por nosotros sino por todos los equipos que jugamos en Europa. Deberían tener eso en cuenta", ha dicho el preparador cántabro sobre ese asunto.

Tres competiciones

"Nos mantenemos vivos, vamos repitiendo esto a la vez que pasa el tiempo, siempre con opciones de estar arriba en la Liga, aunque tengamos accidentes como el de Leganés. Hemos sacado un buen resultado el jueves y la Copa en la que afrontaremos un partido casi una final. Estamos con dignidad y haciendo bien las cosas, a ver si lo mantenemos más tiempo".

Lesiones en las bandas

"Preocupa porque los jugadores específicos como Júnior lo vamos a perder para un tiempo, como ya ha pasado estos dos últimos meses. Nos sobrepondremos y trataremos de minimizar ese problema incorporando a jugadores que pueden cumplir".

Guardado

"Es una alternativa, ya ha jugado en otros momentos, hace años también, se puede adaptar a esa posición. Es una opción clara, como la que hemos tenido con Francis. Veremos a Emerson cómo le da con la zurda"

Alavés

"Al principio podíamos considerar que era una sorpresa, ya no. Son 23 jornadas y tiene 35 puntos, está espectacular. El trabajo de Abelardo es extraordinario en todos lo sentidos. Puede sorprender pero cada vez menos. Esta Liga parecía complicada, a nadie le resultaba fácil ganar y es la realidad. Hay mucha igualdad, equipos que no contaban, como éste o el Getafe, están haciendo las cosas muy bien"

Horarios

"Es lamentable, que nos hayan puesto otra vez a las 12, que podría ser si pasamos la eliminatoria. Me pongo en la situación de que puedas jugar en Rusia el primer partido fuera, y que el domingo tengas que jugar sin pasar 60 horas y otra vez. Es un contratiempo tremendo, tiene una influencia en nuestro estado muy grave. Que no se tengan en cuenta esto con los equipos que estamos en Europa, que nos puede pasar. Tendrían que mirarlo y ser más consecuentes. Luego, no valen las quejas".

Diego Lainez

"Respeto mucho todo lo que pueda pasar en México, pero aquí jugará o no en función de su rendimiento y lo que vaya haciendo. Todos en su país tiene una influencia enorme lo que hace en el Betis. Ha hecho muy bien muchas cosas, hay cosa que tiene que mejorar. Tiene una actitud extraordinaria, va entendiendo las cosas y eso es lo que necesitamos. Lo de jugar o no,hay otros compañeros también. Hay que ganarse el puesto, trabajar mucho para ser constante".

"La edad, lo mismo juega Joaquín con 37 que él con 18. Aquí uno tiene lo que se gana, yo decido que es lo que me toca. Trato de ayudarlos a todos y de ponerlos en el mejor contexto para que rindan. Para mí todos son iguales".

Valor del partido

"Si queremos estar ahí arriba estos partidos los tendríamos que ganar. Pero unas cosas son las ilusiones, y otra la realidad. Estamos convencidos de la importancia de este partido, de sumar tres puntos más ante un rival directo, saldremos con esa disposición. Vamos a ver si sale un buen partido, no va a ser fácil superarlo".