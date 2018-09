Setién: "La sensación es agridulce"

Quique Setién se mostró contento con la actuación del Betis en el estadio Georgios Karaiskakis ante el Olympiacos, considerando que "era un partido muy difícil", pero no ocultó haber acabado con "una sensación agridulce".

Y es que el punto sumado en territorio griego pareció quedarle corto a un Betis que disfrutó de ocasiones suficientes para dar un golpe a su grupo de Liga Europa. "Era un partido para haberlo ganado", valoró Setién. "Hemos dominado el espacio, hemos tenido el balón y hemos llegado con muchas opciones de hacer daño al rival", continuó el técnico cántabro, al que lógicamente se le preguntó por la falta de puntería que está padeciendo su equipo en este inicio de campaña. "Es verdad que no estamos viendo puerta, nos está costando", comentó.

Setién, sobre la falta de gol "No me preocupa la falta de gol, creo que llegará, porque las ocasiones las estamos generando"

No obstante, Setién se mostró tranquilo ante tal problemática. "No me preocupa la falta de gol, creo que llegará, porque las ocasiones las estamos teniendo", dijo el entrenador. Lamentó la "falta de precisión" en jugadas como una de Sergio León en la que "las ganas de marcar le impidieron ver a otro compañero mejor situado", refiriéndose a Loren.

Para el míster verdiblanco, que había realizado algunas rotaciones en el once inicial, la respuesta de los habituales suplentes es la prueba de que dispone de "una plantilla en la que todos son importantes", algo que le "da tranquilidad", por lo que se mostró satisfecho para poder "afrontar las tres competiciones con todas las garantías".

Asímismo, el santanderino advirtió que "va a ser difícil clasificarse" en un grupo en el que "todos los partidos serán complicados". Tuvo ojos para el otro partido del Grupo F, recordando que "al Milan le ha costado mucho ganar en Luxemburgo".

Su mensaje respecto de la falta de gol fue corroborado por algunos de sus jugadores. Loren, por ejemplo, dijo no estar preocupado porque "el equipo está jugando muy bien". Y Javi García ratificó esa "confianza" que impera en el grupo. "Los goles llegarán", clama Setién de regreso a Sevilla.