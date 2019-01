Quique Setién: "El partido va a ser un calco de los jugados ya contra ellos"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de vuelta de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, en la que ha tratado los siguientes temas.

Real Sociedad

"La realidad es que vamos con muchas ganas e ilusión. Creemos que podemos superar la eliminatoria pero en frente vamos a tener un rival que tiene mucho potencial y que lo normal contra este equipo es que haya mucha igualdad. Siempre está lo incierto del resultado, el acierto a portería que podamos tener unos u otros. El partido va a ser un calco de los que hemos jugado, hay igualdad, alternativas... Es verdad que en la ida hicimos méritos, más que ellos, para ganar, pero en LaLiga fue al revés. Nos comprometieron mucho. En Copa fuimos superiores, tuvimos más ocasiones y vamos a ver este partido. Preveo lo mismo, será muy parejo y a ver si tenemos la fortuna de acertar con la portería y superar la eliminatoria. Con esas intenciones vamos".

Llegada de Imanol Alguacil

"Es lo que esperábamos de este equipo a principios de temporada. A veces los equipos pasan por periodos en los que pueden estar por encima o debajo de lo que creemos que deben estar. La Real hacía ya muchas cosas bien. Tampoco le veo grandes cambios pero sí está teniendo más acierto con la portería o tranquilidad. No sé exactamente que es pero preveía que iba a ser uno de los rivales como puede ser el Celta, el Athletic o el Villarreal. Son rivales muy parejos al tuyo. Ahora la Real está en una racha mejor, está más desahogado. Quizás haya encontrado más tranquilidad pero tampoco le veo grandes cambios respecto a la Real que nos enfrentamos en LaLiga. Podemos caer eliminados y podemos pasar. No he dicho nada seguro, sino acertaría 14 en La Quiniela todos los domingos. Por supuesto que hay posibilidad de caer eliminados".

Día del derbi

"Realmente, si es tan importante y son dos acontecimientos... Si lo ideal es cambiar la fecha ojalá se pueda hacer".

Horario del partido de Girona

"A Tebas es difícil influenciarle. Ya que nos ponga el Girona a las 12 con tan poco tiempo para recuperar después de volver de San Sebastián... No sé si es tan importante como el derbi, pero arreglaría mucho más el tema de los horarios, sobre todo cuando no tienes mucho tiempo para recuperar. Realmente no sé la capacidad que tenemos nosotros para cambiar las cosas".

El VAR

"Ayer me gustó bastante la rueda de prensa y el enfoque que dieron a esta situación. Nosotros, los que estamos participando en esto, necesitamos saber por qué pasan las cosas. Hay análisis que están bien, que nos van a ayudar a entender las decisiones que toman. Igual que en otras decisiones, que no afectan al VAR porque no se revisan, porque no están dentro de los supuestos que hay que revisar. Hay otras cuestiones que me gustaría valorar con los árbitros".

Los árbitros

"La realidad es que ellos mismos no se ponen de acuerdo con una acción. Por qué unos la revisan y otros no. O por qué no se toman las decisiones conforme a una acción idéntica en un partido y otro. Al final acabas dudando. Para ellos también debe suponer un problema que por qué has revisado o por qué no. Por qué un linier deja acabar la jugada y otro no. Supongo que necesitan tiempo. Necesitamos mejorar esta herramienta y el día que se unifique el criterio veamos que es una herramienta factible para el fútbol. Que todas las jugadas se decidan correctamente".