Setién: "No veo favorito en la eliminatoria"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Valencia, en el que ha tratado los siguientes temas:

¿Euforia en el vestuario?

"Euforia tampoco hay tanta. Sabemos de la importancia de este partido y lo que esté el equipo es responsabilizado y mentalizado para competir al máximo nivel que podemos dar ante un gran equipo sabiendo que la eliminatoria va estar abierta. Dos equipos que en los últimos tiempos han tenido bastante igualdad. Es un ejercicio de responsabilidad sabiendo que son partidos definitivos. Te la estás jugando a dos partidos, el nivel tiene que ser muy alto".

Eliminatoria igualada

"No veo a nadie favorito. Es verdad que están en un buen momento y nosotros, también. Es verdad que ahora han cambiado la racha de resultados, pero como todos los equipos hay cosas que corregir y hacerlas mejor. La eliminatoria la veo muy pareja".

Situación de Carvalho, Bartra y Feddal

"Carvalho evoluciona muy bien, al igual que Marc, que al final no ha tenido una rotura. Han evolucionado bien. Todavía estamos un poco pendientes, a ver cómo responden. En principio bien, pero hay que esperar a mañana a ver cómo han evolucionado. Zou está enfermo, con gripe, y es difícil que pueda entrar".

El Valencia

"Es un equipo al que lo conocemos bien, ya nos hemos enfrentado. Al igual que también Marcelino nos conoce. No creo que haya sorpresas por ninguna de las dos partes. Hay dos estilos definidos, cada uno a su manera tratará de sacar adelante el partido. Al principio no dieron lo que se esperaba en cuanto a resultados. Entraron en una dinámica un poco pesimista, pero yo no tenía dudas de que ese equipo iba a salir adelante y al final estar donde les corresponde. Ese proceso que pasamos todos los equipos de dudas a ellos les ha pasado antes, otros después, pero al final todos los equipos atraviesan sus momentos y ahora están bien. Espero al mejor Valencia. Para ellos, al igual que nosotros, la final es importante. Vamos a ver dos partidos igualados y a ver quién acierta más".

Primera semifinal como entrenador

"Yo estoy bien, afronto el partido igual que los demás, con la misma motivación e ilusión que hago cada partido. Es verdad que uno tiene un punto de satisfacción para ir dando pasos adelante, consiguiendo poder superarnos cada vez más, esto implica una satisfacción y cierto nerviosismo, pero pendiente de que podemos darle una alegría enorme a mucha gente. Ojalá que por ellos podamos sacar este partido adelante y jugar bien, que seguramente tendremos más posibilidades de ganar y seguir creciendo".

¿Alivio sin Madrid ni Barça en semifinales?

"No lo sentí. No tenía claro qué equipo es mejor para nosotros, cada uno tiene sus maneras y formas de jugar. Los tres equipos son grandes equipos, en el caso del Barcelona ya le hemos ganado, al Madrid también pudimos ganarles, hicimos cosas bien y con el Valencia, también".

¿Portería a cero?

"Nosotros no sabemos defendernos. Vamos a ir a buscar el partido como siempre. Otra cosa es que el Valencia te someta, que te obligue a retrasar tu posición y te obligue a defender a fondo. Nuestra mentalidad es de apretar, tener el balón en campo contrario. Puede ser un reflejo del partido de ellos en Barcelona. Habrá que tener cuidado de nuestra espalda y tratar de tener cuidado con las contras. Tienen capacidad de tener el balón, pero entiendo que es otra faceta secundaria de ellos".

Una buena ocasión para ganar al Valencia

"Una cosa es el resultado, tienen dos empates por una derrota. Esto refleja lo que ha pasado en el marcador y otra cosa en el campo. Creo que al Valencia, en el campo, ha habido momentos en los que hemos estado mejor que ellos. Espero que este partido podamos seguir jugando tan bien y afinar un poco más en las transiciones de ellos hacia adelante, que es lo que más me preocupa".

Júnior y Jesé

"Tenemos muchas opciones. Las manejamos todas, luego hay que decidir. Hay que tener en cuenta este partido y que dentro de 72 horas tenemos otro en Leganés y luego Europa. Me preocupa este partido y también el de Leganés y así todos. Hay que mirar bien la gestión que hacemos de los minutos y jugadores, que no haya riesgo con alguna lesión para el futuro. Hay que tomar decisiones".

Canales

"Yo creo que sí, que está de selección, pero nos soy el seleccionador. Es igual que cuando me piden que juegue un jugador y yo no lo veo. Canales tiene un nivel extraordinario. Si yo fuera seleccionador… pero no estoy en la cabeza de Luis Enrique y hay que respetarlo. Me encantaría que fuera porque se ha empleado mucho a fondo para volver a ver a ser ese gran futbolista que siempre ha sido".

Vuelta en Mestalla

"No lo sé. Lo doy por bien. Creo que fuera de casa también hemos hecho grandes partidos. Creo que incluso es mejor que el partido de vuelta sea fuera de casa porque la presión por jugar aquí hubiera sido muy grade. El futbolista hubiera tenido menos tensión jugando fuera de casa ese partido. Hemos jugado grandes partidos fuera de casa y este es uno más".

¿El mejor momento del Betis?

"Hemos tenido momentos mejores. Estos partido lo que requiere de los jugadores es que den lo mejor de sí mismos. No es un partido para dejar pasar. Es un partido clave, que no hay vuelta. Necesitamos que todo el mundo esté a su mejor nivel y a ver si nos da para ganar".

El papel de la afición

"Espero que todos demos lo mejor de nosotros mismos y animemos al equipo cuando lo necesite, sobre todo en momentos de debilidad, que es cuando el futbolista necesita ese respaldo y apoyo. Esto es lo que uno pide. De igual manera que le pido a mis futbolistas que lo den todo, ojalá que la grada nos apoye. El otro día lo vimos, el ambiente que hay en el estadio y que esa ayuda es descomunal".

Gran ambiente

"Llevo 40 años y he visto muchas cosas. Tan importante éste como el que viví en Lugo en el ascenso contra el Cádiz. Éste por lo que puede significar por disputar como algo que como entrenador no he hecho nunca. He jugado una final de la Copa. Fui finalista de otra que perdí. He tenido muchas experiencias. Yo lo que quiero es estar ahí y ganar todos los partidos y que el equipo haya jugado bien y haya hecho las cosas bien".

La posesión

"Es verdad que nosotros a veces reiteramos muchos los pases de forma horizontal, pero hacemos eso porque los futbolistas no encuentran el camino y lo que hacemos es hacer circular el balón. Eso lo hizo Atlético. Eso lo hacen todos los equipos, en el momento que vemos que podemos ir hacia delante no descartamos eso, mientras tanto si no hay espacios hay que tener la pelota".