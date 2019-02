Setién: "Quizás no tomé las decisiones adecuadas, pero no cometí un asesinato"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido su punto de vista sobre las críticas recibidas tras la eliminación europea en la rueda de prensa previa a la cita ante el Valladolid.

Críticas

"Aprendo de las críticas que se dan con cierta coherencia. Unas que puedes escuchar y atenderlas porque uno no está en posición de la verdad. Siempre es bueno escuchar las opiniones de los demás y sacar las conclusiones y extraer las cosas que nos pueda venir bien para el futuro. Hay gente que es más que una crítica, se ve que hay algo más que poder hacer las cosas mal. No le doy importancia a esas cosas".

Criticas personales

"Leo muchas cosas y escucho muchas cosas. Les doy coherencia a algunas y a otra no. Quizá no tomé las decisiones adecuadas, pero no he cometido un asesinato. Parece que en algunos casos hay algo más, basta que los amigos me cuenten algo. Son cosas que no me preocupan demasiado. Me desgasto en lo que es importante".

Examen en los dos próximos partidos

"Yo me examino todos los días. No vivo en función del resultado del próximo domingo. Yo me dedico a trabajar. A pensar más a largo plazo que a corto plazo. Y a pensar en las decisiones que tengo que tomar dentro de un mes. Hay muchas cosas a valorar. Por mi Jesé hubiera terminado el partido, pero igual le hubiera pasado algo. Si lo perdemos para lo que queda de temporada o si me dejo llevar en esto que es lo más inmediato. Si se lesiona ese problema es tremendo de cara al futuro, ¿nos compensa pesar en el futuro o a corto plazo?. Nosotros tenemos lo que tenemos. Aquí es muy importante, todos sabemos que hay seis jugadores importantes y hay que cuidarlos. Pienso en muchas cosas, sobre todo de fútbol. Lo que piensen los demás respeto todas las opiniones y ya está".

Falta de gol y lesiones

"Cada partido es diferente. Creo que puntualmente les pasa a todos los equipos. El otro día el Madrid perdió un partido que pensaba que podía ganar, perfectamente vemos las dificultades de todos los equipos para ganar. Esa pasión que hay en este equipo, las decepciones van en igual medida que las ilusiones que generas. Yo tenía ilusión por superar esta eliminatoria y la decepción es grande porque todos queremos superar retos y avanzar, pero esto es un juego y todo no lo puedes ganar. Hablar es muy fácil, pero marca las pautas de las realidades y es diferente. Este año, nuestros delanteros no han marcado los goles del año pasado. Llevamos 14 goles menos. Competimos contra equipos que tienen delanteros que llevan 12 goles, 14 goles y nosotros no los tenemos y hemos perdido un jugador como Júnior que es importantísimo. Pensáis que todas estas cosas no influyen, pero todo fluctúa. Parece que solo vale el resultado. El resultado es como consecuencia de muchas cosas que pasan. Me queda valorar las cosas con detenimiento y todas estas cosas influyen en la toma de decisiones".