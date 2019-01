Quique Setién: "Merecimos ganar el partido"

Quique Setién, pese al empate ante la Real Sociedad, sacó algunas conclusiones positivas. El técnico verdiblanco vio a su equipo superior sobre el césped del Benito Villamarín, aunque lamentó la falta de acierto en zona de remate. "No creía que la eliminatoria fuera a quedar sentenciada en el encuentro de hoy", aseguró el cántabro.

Análisis: "Creo que hemos sido bastante superiores al rival. Hemos hecho cosas bien, hemos salido desde atrás bien, llegamos a zona de finalización cantidad de veces. En otros momentos sufrimos alguna ocasión, pero creo que fuimos superiores y merecimos ganar el partido".

Planteamiento rival: "La Real yo creo que no ha estado mal y ha hecho lo que le hemos dejado, lo que ha podido. Aprovecharon sus ocasiones por algunos desajustes, luego los superamos. Mis jugadores han estado bastante finos con el balón salvo en la finalización. Acabo de ver las 25 llegadas que tuvimos a zona de remate y algunas fueron bastante claras. Estoy contento con el equipo, con el trabajo. Ha sido un buen partido pese a no ganar".

Diego Láinez: "Hablaremos cuando llegue el momento".

Eliminatoria abierta: "Son rachas. Es verdad que no tuvimos fortuna en este sentido. Preveía una eliminatoria igualada y creo que osmos bastante similares. Ellos nos apretaron arriba, intentaron hacer las cosas bien. Tienen jugadores de nivel, otros que venían sin jugar. Pero la Real es un gran equipo y no esperaba resolver la eliminatoria aquí. Sigue abierta y nos lo jugaremos allí. Llegamos muchísimas veces con claridad y no conseguimos meterla. Pero esto nos pasó otras veces, son cosas del fútbol. Quizás en otras ocasiones, teniendo menos, las metamos".

El duelo ante el Madrid: "Hay que ver las secuelas de este partido. A algunos, como a Andrés (Guardado), lo hemos cuidado y lo hemos sustituido. Otros que nos hubiera gustado darles descanso, pero como estaba el partido, nos era difícil. Tocará ver las secuelas de este partido mirar qué consecuencias saco".

Arbitraje: "El árbitro creo que no se ha equivocado a propósito, pero hay cosas que no entendí. La jugada de la tarjeta a Mandi... No sé qué interpretó para señalar falta ahí. No lo entiendo, hay cosas que no me entran en la cabeza. No sé qué ha visto, me encantaría que me lo explicara. De cara al domingo, no relaciono los nombres con las caras. Hasta que no los veo en el campo, ni me fijo en eso".