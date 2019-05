Quique Setién anuncia un comunicado del Betis sobre su futuro

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha comparecido en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, donde ha evitado las respuestas sobre su continuidad y ha emplazado a un comunicado que el club verdiblanco hará público en los próximos minutos.

"No voy a contestar a ninguna pregunta de ésas. El club en unas horas va a emitir un comunicado y sabremos cuál es mi futuro", ha indicado el preparador verdiblanco, quien sí se ha mostrado feliz por la victoria: "Supone una alegría enorme porque las últimas semanas que he vivido en el Betis, en nuestro estadio, han sido muy duras. Ya la victoria con el gol de Joaquín en el último segundo y ahora ésta suponen una satisfacción".

"Este año, al final, sobre todo desde febrero, no he podido tener muchas satisfacciones, es una realidad, aunque me quedo con muchas cosas", ha comentado el técnico, que ha destacado el partido de Lo Celso: "Es un futbolista que entiende la esencia del juego, que maneja muchos registros y hemos tratado de mejorarlo en aquello que le costaba más".

Sobre el balance de la temporada, Setién cree que ha existido una mejoría. "Le doy una nota alta. No se puede valorar del todo. Creo que hemos sido un buen equipo y que hemos mejorado considerablemente nuestras prestaciones con respecto al año pasado", ha referido el técnico, que ha desvelado una anécdota con un aficionado: "El otro día el socio 400 y pico vino a darme las gracias. Y me quedo con eso. No me quedo con los gritos de una situación mala". El propio entrenador ha ahondado en esa cuestión. "Hay un desencuentro que seguramente ha superado las cuestiones futbolísticas. Es un poco triste. Es verdad que quien tiene que cambiar soy yo, que llego a una ciudad nueva y me tengo que adaptar, no ellos. Tengo que hacer una reflexión y es algo que trataré de mejorar", ha añadido.