Quique Setién: "No entrenaría al Sevilla"

En sus comparecencias nocturnas, Quique Setién fue rotundo cuando lo cuestionaron sobre la posibilidad de dirigir al Sevilla. "No", respondió el técnico, que luego mantuvo un largo silencio. "No tengo equipo; ni asomo de equipo. Supongo que algún cadete encontraré por ahí. Lo que me gusta es entrenar. Me encantaría el Barcelona y otros equipos, claro. Estoy acostumbrado a adaptarme a lo que me toque, como si es el Barcelona o el Lugo”, explicó el técnico, que permanecerá en Sevilla unos días. "Primero tienen que acabar los colegios. Luego trataré de hacer la mudanza sin tener que pasar por Santander más que de vacaciones", aseguró.

Sobre su mejor día en el equipo verdiblanco, Setién también fue rotundo. "El día que firmé. Nunca me he visto influido por ganar o perder. El trabajo siempre está hecho. Si Benzema hubiera metido la del palo hubiera cambiado todo y ya estábamos jugando un partido extraordinario. La oportunidad que me dio el Betis de venir siempre la tendré en cuenta. Es un paso más en mi trayectoria. Es verdad que todo esto quedará en anécdota", comentó en la Ser.

Además, el preparador cántabro tiene claro los recuerdos que se lleva de su etapa en el Betis. "Ha habido momentos que lo pasé mal. pero me quedo con las cosas buenas. Los maravillosos partidos que hemos tenido, esos goles que hemos metido después de posesiones y control con equipos realmente buenos. Esto es con lo que me quedo. Eso no hay quien me lo quite", manifestó.