Quique Setién vuelve a hablar de su adiós al Betis

El extrenador del Betis Quique Setién sigue recordando su etapa en el club verdiblanco. Durante el programa de Hoy por Hoy de la Cadena Ser, el cántabro, sin equipo tras su abrupta salida del Barcelona, se ha vuelto a referir a su adiós al Betis y los problemas que tuvo con un sector de la grada.

"En los últimos meses hay un grupo de aficionados que no me tragan, no ven nada positivo y me tengo que ir", ha explicado. "Es lo que no me gusta del fútbol. Sigo disfrutando del juego como cuando jugaba en mi barrio. Me encanta jugar al fútbol y me mantengo solamente por poder disfrutar jugando al fútbol. Me encanta estar con los futbolistas, el trabajo diario, entrenar... pero ir a una rueda de prensa en Sevilla, por ejemplo, es muy duro", ha señalado para incidir en ese clima que se generó alrededor de su figura.

También ha hablado Setién de sus meses en el Barcelona, q"ue acabaron tras la dolorosa goleada ante el Bayern Múnic en la Liga de Campeones. "Ya he pagado el luto que tenía que pagar. Estando allí me encontré un montón de cosas que me sorprendieron, situaciones muy muy complicadas que no pude resolver. Pero ahora ya no hay vuelta atrás", ha señalado el cántabro, que también ha asumido su parte de responsabilidad: "Ha coincidido una etapa muy difícil para el club y se han sucedido una serie de cosas. Tengo mi porcentaje de culpa como entrenador, pero no toda".