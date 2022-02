Calidad para que brille la eficacia

El Betis dio un paso de gigante en la noche de Vallecas para meterse en la final de la Copa del Rey, golpeando primero al Rayo Vallecano en un partido jugado con una intensidad y un ritmo altísimo, con continuas idas y vueltas al áreas, pero con más eficacia y más calidad en los jugadores verdiblancos, como se vio en los golazos de Borja Iglesias y William Carvalho.

Y eso que el conjunto de Pellegrini empezó desconectado. Sobre todo, en defensa. Y como resultado, el gol encajado a los cinco minutos. Demasiados nervios atrás ante el empuje de un Rayo que con su 4-4-2 habitual hizo daño con las subidas de Fran García y Álvaro García, por la izquierda; e Iván Balliu, por la derecha; y con la movilidad de Trejo siempre presente. Sin embargo, la réplica verdiblanca fue a base de calidad. Primero con un sensacional pase de Carvalho a Juanmi a la espalda de la zaga que casi acaba en el 0-1 y luego con la acción que originó la apertura del marcador, con un Borja Iglesias que marcó un sensacional tanto para firmar un excelente partido.

El tanto afectó al Rayo y el Betis, antes de irse a la caseta, tuvo dos acciones para haber marcado de nuevo, pero Fekir, que hizo un gran derroche físico toda la noche, pecó de individualismo y, después, un disparo con intención del Panda lo desvió Dimitrievski. Tras el descanso, ambos entrenadores empezaron a jugar sus cartas. El Rayo de Iraola salió con la misma idea de hacerle daño al Betis por las bandas, con una línea de presión cada vez más adelantada para forzar pérdidas del balón en la medular de un Betis en el que Pellegrini vio claro que tenía que aprovechar los espacios de su rival para hacer daño a la contra y metió a Tello.

Así, en la primera acción de peligro del segundo tiempo, la calidad del Betis volvió a relucir por encima del Rayo con el sensacional tanto de Carvalho, con gran participación del Panda, el propio Tello y, por supuesto, el luso. Respondió Iraola al 1-2 con cambios ofensivos, cosa que el Betis no aprovechó para dejar sentenciado el choque en algún contragolpe claro que tuvo. No obstante, a los franjirrojos les costó traducir su acoso en ocasiones claras y en la única que tuvieron emergió Rui Silva, muy fiable en las salidas en el juego aéreo y en la acción ante Nteka desviando el balón con los pies. En el alargue, el Betis tiró de posesiones largas y no dejó escapar el gran botín para la vuelta.

Defensa

Demasiados nervios al comienzo le costaron un gol y mucho sufrimiento al Betis fruto del peligro del Rayo por las bandas. Con el transcurso del partido, la zaga se asentó algo más.

Ataque

Borja Iglesias fue el principal protagonista en el ataque en el primer acto, con un golazo, y en la segunda participó en el 1-2. También lo intentó siempre Fekir. La entrada de Tello le vino bien al Betis en ataque para generar peligro por su costado.

Virtudes

El Betis no se descompuso con 1-0 y tiró de calidad para darle la vuelta al marcador.

Talón de Aquiles

Los nervios en la defensa en el arranque del partido (1-0).