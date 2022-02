Pellegrini: "Euforia no hay ninguna, hay alegría por el primer paso"

Manuel Pellegrini se mostró más que satisfecho con el triunfo del Betis en la ida de la semifinal de la Copa del Rey, que asumió con "alegría", pero "sin euforia". El chileno también se congratuló por los golazos y el partidazo que hicieron Borja Iglesias y William Carvalho, aunque quiso colectivizar el éxito en esa primera instancia. "Esto es mérito del compromiso de los 25 jugadores del plantel".

"Euforia no hay ninguna, hay alegría porque el primer paso lo hemos dado", aseguró en la sala de prensa de Vallecas Pellegrini. "Todo el mundo que lleva muchos años en el fútbol sabe que un 2-1 no es un marcador definitivo y que el rival en la visita puede ganar su partido. Nos vamos contentos porque pudimos ganar el primer partido, pero todavía falta mucho para clasificarnos. No hay euforia ni nos sentimos clasificados ni mucho menos", quiso insistir el técnico verdiblanco.

El entrenador del Betis fue preguntado por Borja Iglesias y William Carvalho, de los que habló en términos elogiosos, aunque inmediatamente generalizó la responsabilidad del éxito con los otros compañeros. "Siempre digo que dentro de los buenos funcionamientos del equipo son indispensables los rendimientos individuales. Borja hizo un muy buen partido, no sólo por el gol que hizo, sino por cómo aguantó, cómo trabajó la preparación de las jugadas ofensivas. Y William Carvalho, que no pudo jugar el fin de semana por un problema de los aductores, hoy volvió a demostrar el nivel en el que está. Pero todo esto está dentro del funcionamiento de un equipo en el que estamos todos trabajando muy bien la parte defensiva y con balón tratamos de hacerle daño al equipo rival".

Como técnico siempre echo en falta a todos los jugadores que no están disponibles. Cuando abundan jugadores uno tiene más alternativas que cuando no los tienes. Pero yo creo que el gran mérito de este plantel es que se reúne un equipo que está en las tres competiciones y lo hemos hecho por el compromiso que tienen los 25 jugadores en el plantel. En el partido anterior de Copa faltaron Guido y Pezzella, que venían de jugar por su selección y no fueron a jugar con la Real Sociedad y pudimos ganar. Hoy día fueron Sergio Canales, Joaquín, distintos jugadores que no han estado hoy, pero el mérito es justamente es estar en las tres competiciones por el compromiso que tienen los 25 jugadores del plantel".

A Pellegrini se le cuestionó si habría preferido que la vuelta se jugara ya la semana que viene, viendo el gran momento del Betis. "Me da igual cuándo sea el partido de vuelta. Ahora tenemos que entrar en la próxima competición, que es la Europa League. Si hubiera sido la semana que viene estaría ahora pensando igualmente en el Levante, así que toca toca donde esté el calendario, no hay problema. Lo dije ya, tenemos que jugar 14 partidos en 40 días y vamos a ir haciendo las rotaciones pertinentes que física y tácticamente creemos que nos convienen. Va a ser la vuelta en tres semanas más y va a ser con la misma dificultad que si fuera la próxima semana.

Sin valor doble del gol visitante: "Eso a nosotros no nos perjudica para nada, cuando las reglas son para los dos equipos no hay ningún tipo de perjuicio. Anteriormente se mantenía que el de visitante cualquier gol valía doble, ahora se retiró eso así que no tenemos ningún tipo de desventaja. Tenemos la ventaja de un gol y tenemos que salir en casa, cuando toque ese partido, a salir a ganar como hacemos siempre".

El cambio de Juanmi: "Juanmi cumplió el rato que estuvo, no tiene ningún tipo de problema. Después entró Cristian Tello, que estuvo muy bien también y participó en el gol".