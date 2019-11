Rubi ha analizado el empate cosechado por el Betis en el Santiago Bernabéu de forma muy positiva, pues se suma al triunfo sobre el Celta para darle un holgado margen de crédito, cuando más dudas había en torno el proyecto verdiblanco. "Estamos muy contentos, venir aquí sabiendo que el Madrid podría ponerse arriba en la Liga y sacar este empate teniendo alguna opción de haber hecho alguna situación de gol, pues nos vamos nos vamos muy contentos y muy satisfechos".

Sobre el cambio táctico del equipo, con un 5-3-2, ha dicho. "La intención con cuatro o con cinco atrás siempre es la misma, ser protagonistas, tener el balón, presionar arriba, pero delante hay un rival que hace que no puedas siempre presionar arriba o tener el balón. La idea de juego y la intención es la misma. Veníamos de dos partidos en cuatro días exigentes, hemos corrimos mucho en los dos partidos anteriores. Tenía dos posibilidades, o rotar a muchos jugadores para que salieran frescos o proteger a los de atrás para que repitieran. Hemos optado por esto. En el fútbol profesional los jugadores tienen que estar capacitados para estos cambios de sistema".

No descarta volver a repetirlo, aunque no quiere decir que haya sido un giro táctico definitivo: "De cara al futuro no lo he pensado. Quería tapar los pasillos por dentro, y si teníamos algún centro lateral pudiéramos tener algún jugador más para marcar y en este sentido los jugadores han hecho un gran trabajo. Siempre he dicho que en el algún partido íbamos a usar la defensa de cinco. Si luego se asienta más o menos ya lo veremos. Pero nuestra propuesta es la misma, otra cosa es que el rival te lo ponga difícil".

Rubi es consciente de que el empate en el Bernabéu no significa que deje de hablarse de su futuro en el banquillo del Betis. "No creo que se deje, porque en las últimas ruedas de prensa se pregunta siempre sobre mi futuro, pero no me importa. A mí lo que me importa es el Betis. Lo importante es que estamos trabajando todos muy unidos y lo he explicado muchas veces. Y lo importante es que el equipo ha demostrado que está muy vivo para seguir trabajando e ir saliendo de las posiciones de abajo, que espero que sea cuestión de tiempo".

La mejoría con los dos últimos resultados, ante Celta y Real Madrid, viene de antes, según Rubi. "Nosotros el día de la Real Sociedad, a nivel de lectura de vestuario y técnico, estuvimos muy desacertados e intentamos poner remedio y hablamos claro. Yo creo que hubo un antes y un después del partido de la Real, lo que pasa es que en Granada el partido estuvo muy igualado que también pudo caer de nuestro lado, y no cayó. Pero el equipo ya estaba en otra onda. Esto en cualquier momento se vuelve a girar en negativo, o sea que voy a pelear para que esta inercia positiva dure lo más posible".

El técnico catalán descartó haberse dejado poner nervioso por su situación. "Yo como capitán de este barco no van a notar en mí el mínimo desánimo o nerviosismo, porque no lleva a nada. Tengo que estar concentrado, trabajar para seguir convenciendo a mis jugadores, para la toma de decisiones... Y así es como me he sentido, sabiendo que el fútbol oscila mucho entre los momentos buenos y los malos y tengo que estar preparado para ello. En ningún momento me he preguntado si iba a ser mi último partido, es una pérdida de tiempo. Yo creo que el equipo está trabajando bien. Creo que nos han pasado muchísimas cosas en 12 jornadas, muchísimas. Empezar con 10 en el minuto 5, en el minuto 20 dos veces. Partidos que teníamos encarrilados se nos han girado... Nos ha tocado una fase de la Liga difícil y a partir de ahora espero que podamos ir un poquito para arriba".

Rubi fue insistido sobre cuál puede ser su situación en el banquillo, respecto al resultado en el derbi. "Os agradezco que os preocupéis tanto de mi situación personal, pero no es importante, lo importante es que el Betis rinda y compita bien y ya está".

También fue preguntado por el rendimiento de Bartra como medio centro defensivo: "Le quiero agradecer su esfuerzo en esa posición que no es su posición. Está haciendo un esfuerzo enorme para intentar ayudar al equipo, porque ahora tenemos la lesión de Javi García, la de Carvalho, no tenemos ahí muchos jugadores para la posición que yo quiero, por delante de la defensa, y estoy muy satisfecho porque al final los recorridos de central y de centrocampistas no tienen nada que ver. Y en cuatro días ha jugado dos partidos, el anterior no lo pudo acabar, y nos está ayudando en muchas cosas, en juego aéreo, en alguna recuperación del balón, y poco a poco se va soltando más en ese puesto".

Tras dos buenos resultados, el derbi, que es afrontado ahora por el Betis con mucha más confianza. "Vamos a descansar porque ha sido una semana muy dura a nivel mental y fiísico y luego vamos a empezar a preparar y a disfrutar el derbi. En casa el equipo ha tenido más regularidad en cuanto a los resultados y a competir y a ver si podemos brindar a nuestra afición esta victoria y ponernos con 16 puntos. Lo vamos a trabajar al máximo".