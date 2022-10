La convocatoria del Betis para medirse a la Real Sociedad

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la lista de 22 jugadores que se han desplazado a San Sebastián para el encuentro de este domingo ante la Real Sociedad, siendo Sabaly y Pezzella las principales novedades.

Sabaly ha dejado ya atrás los problemas físicas que sufrió ante el Atlético de Madrid y Pezzella se ha recuperado también de unas molestias en el aductor que le impidieron llegar a tiempo para el encuentro del pasado ante el Ludogorets en Bulgaria. Juanmi y Camarasa también son bajas, al igual que Joaquín y Guido Rodríguez.

El capitán verdiblanco se marchó lesionado en el encuentro del pasado jueves, el cual no pudo terminar, al igual que el centrocampista argentina, que se recupera de un fuerte golpe en la cadera. "Guido y Joaquín no están en la lista de convocados. Guido es un golpe en la cadera y Joaquín tiene una lesión muscular. Con esos dos no contamos. Pezzella tenía una pequeña molestia en el aductor. Como no jugó el otro día está en recuperación y dentro de la lista de los citados. Recuperamos a uno más", indicó ya Pellegrini en la rueda de prensa de este sábado por la mañana en la ciudad deportiva.

Con la ausencia de Guido, William Carvalho, Paul y Guardado son los recursos del técnico chileno para conformar la medular, sin obviar la opción de Canales, que en muchas ocasiones ha jugado también en el doble pivote. La convocatoria del cuadro heliopolitano al completo es la siguiente: Claudio Bravo, Martín Montoya, Édgar, Paul Akouokou, Víctor Ruiz, Nabil Fekir, Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Álex Moreno, Pezzella, Guardado, Loren, Sabaly, Aitor Ruibal, Dani Martín, Rodri, Juan Cruz y Miranda.