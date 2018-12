Quique Setién sobre el Rennes-Betis: "Podemos estar contentos con el rival"

El técnico del Real Betis, Quique Setién, se ha mostrado satisfecho con el emparejamiento del sorteo de dieciseisavos de final de la Europa League, en el que el cuadro verdiblanco se medirá Rennes francés.

El cántabro se ha felicitado sobre todo por no tener que sufrir un viaje largo o a tierras a temperaturas bajo cero. "Podemos estar contentos con el rival. Es verdad que no va a ser fácil superarles, pero el hecho de que no nos haya tocado ir a Rusia o a Suecia o desplazamientos donde en febrero hace mucho frío", que ha recordado la dificultad del grupo en el que su equipo ha acabado primero: "hemos librado a equipos que a priori son más poderosos Había un grupo de equipos asequibles y ellos pensarán lo mismo de nosotros".

El técnico huye del papel de favorito y vaticina un cruce igualado. "Supongo que será una eliminatoria abierta, tendremos que analizar bien al rival. Ahora parece que en su liga están un poco peor que nosotros, pero será una eliminatoria difícil", aunque no oculta que el hecho de disputar la vuelta en Sevilla, para él, es una ventaja: "prefiero jugar la vuelta en casa. Siempre que hayas conseguido un resultado que no sea muy bueno fuera, el apoyo del público en el Villamarín te puede ayudar mucho para solventar algún error de la ida".