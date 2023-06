Rober, la rúbrica del ascenso antes de volver

El centrocampista Rober González ha rubricado con su ascenso a Primera con el Alavés su año de cesión en Vitoria antes de regresar al Betis para ponerse a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini junto con los otros futbolistas que han jugado a préstamo con desigual fortuna: Raúl García de Haro en el Mirandés y Loren Morón en Las Palmas.

Junto con el mexicano Diego Lainez, cedido hasta diciembre de este año en el Tigres de su país, con el que ha ganado el Clausura mexicano, la dirección deportiva del Betis, comandada por Ramón Planes tras la marcha de Antonio Cordón, deberá tomar, junto con el técnico una decisión respecto a los jugadores a los que, por razones diversas, ha cedido esta temporada. Para unos ha sido para crecer, como Rober y Raúl; y otros porque no contaban para el entrenador, como Loren Morón. Todos ellos regresarán este verano a la disciplina bética tras dispares temporadas en sus respectivos equipos, de manera discreta el delantero marbellí en Las Palmas pese al ascenso; irregular en Rober y destacada en Raúl García de Haro.

Rober González, de 22 años, ha jugado en el Alavés tras dos años cedido en Las Palmas y ha participado con dos goles y otras tantas asistencias en la vuelta a Primera de los de Luis García Plaza en los 1.158 minutos que ha disputado en 29 partidos, once de ellos como titular. El centrocampista extremeño regresará al Betis junto al más destacado de los cedidos en esta pasada temporada, el delantero Raúl, de 22 años, y quien en su cesión en el Mirandés ha crecido y se ha reivindicado marcando 19 goles, sólo superados por los 23 del albanés del ascendido Granada Myrto Uzuni. Ambos deberán convencer al tándem Planes-Pellegrini sobre su continuidad en el Betis, mientras que más difícil lo tiene Loren Morón por su poco fructífera cesión en Las Palmas pese al ascenso de los canarios, ya que el marbellí sólo ha anotado un gol en los once partidos en los que ha jugado, seis de ellos como titular. La de Las Palmas, adonde llegó en el mercado de invierno, ha sido la segunda cesión consecutiva de Loren Morón tras la de 2021-2022 en el Espanyol, en la que también anotó un gol en los 21 partidos en los que participó, por lo que su salida de la entidad de Heliópolis se presume como posible al no entrar en los planes de Pellegrini y tener contrato hasta 2024.

El cuarto de los cedidos del Betis en esta temporada, el mexicano Diego Lainez, no plantea urgencia alguna para la dirección deportiva verdiblanca al estar a préstamo en el Tigres de la Universidad Autónoma de Diego León de su país hasta el 31 de diciembre de 2023. La decisión sobre los cedidos es una más en el rompecabezas de la confección de la plantilla bética para el cuarto año de Pellegrini junto a salidas ya confirmadas como la del central Víctor Ruiz y el capitán Joaquín Sánchez, retirado, y otras condicionadas por las ofertas que puedan llegar; renovaciones y refuerzos, todo ello en un escenario de difícil equilibrio financiero.