Rodri y el Europeo: "Ha sido una experiencia increíble"

El futbolista del Betis Rodri Sánchez ha cuajado en líneas generales un buen Europeo sub 21, yendo de más a menos en su rendimiento en una selección española que no pudo hacerse con el título tras caer en la final ante Inglaterra (1-0).

Rodri fue elegido en dos ocasiones MVP en la fase de grupos, dejando muy buenos detalles de su calidad con la pelota en el pie y con esa buena visión de juego que tiene. Un arranque de campeonato de mucho nivel que ha medida que ha ido avanzando ha ido diluyéndose, siendo cambiado en la final en el minuto 59 tras una gruis actuación, aunque el de Talayuela se queda con todo lo que ha aprendido durante la competición.

Por ello, en sus redes sociales, ha escrito un mensaje de agradecimiento a todas las personas que lo han apoyado en el Europeo, comentando también todo la experiencia positiva que se trae de estas dos semanas de competición.

"Merecimos volver a casa con el título pero no pudo ser. Ha sido una experiencia increíble con un grupo de grandísimos jugadores, además de amigos, de la que me llevo recuerdos que me acompañarán durante toda mi carrera. Gracias a todos los que nos habéis apoyado desde la distancia así como gracias a mi familia y amigos. Siempre os sentí cerca", comienza indicando un Rodri que cierra su etapa con las categorías inferiores de la selección.

"Hoy pongo fin a mi etapa en las categorías formativas de la Real Federación Española de fútbol. Quiero agradecer a los entrenadores que he tenido así como a los distintos staffs técnicos, su confianza y todo lo que me han enseñado. Ha sido un placer. Gracias", concluye el centrocampista del Betis, que en estos momentos comienza un periodo de vacaciones antes de unirse al trabajo de pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini.