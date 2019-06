Uno de los temas que ha tratado Rubi en su presentación como entrenador del Betis es la situación vivida con Lorenzo Serra Ferrer y su salida del club verdiblanco. El técnico ha indicado lo siguiente.

Figura de Serra

"He tenido la fortuna de estar en la reunión clave en la que el Betis a partir de ahí el Betis decidió que fuera el entrenador. Estuvo Lorenzo, Federico y Josemi y después Lorenzo me habló dos veces por teléfono. Desde que llegué aquí no he tenido la oportunidad de hablar con el".

Salida de Serra

"Manifestar mi máximo respeto a don Lorenzo Serra Ferrer. Es historia del Betis, de la buena, de la bonita y un entrenador de máximo reconocimiento. Mis máximos respeto hacia él. Más responsabilidad para mí de devolver su confianza por apostar por este cuerpo técnico. Nuestro objetivo es pelear por entrar en un Europa sí o sí”.