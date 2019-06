Además del adiós de Serra Ferrer, Rubi ha tratado los siguientes temas en la rueda de presentación como uevo técnico del Betis

Setien, verticalidad

"A mí no me gusta compararme con otros entrenadores. Cada entrenador tiene su método. Me considero de los entrenadores que intentamos ser protagonistas con el balón, pero también en nuestra forma de trabajar intentamos cuidar todos los aspectos. Si tiene que ser un contaataque, lo haces, si preparas un balón parado, lo preparas… Intentamos que el equipo esté trabajado en todos los aspectos, tanto ofensivos como defensivos".

Planificación

"Obviamente, desde ayer estamos con Alexis trabajando muchísimo, codo a codo. Nuestra intención es mantener la plantilla que hay. Toda la mayor parte de la plantilla porque entendemos que el Betis tiene un equipazo y darle un punto de más para ser mejor equipo. Que puede haber alguna salida que sea recibiendo dinero para invertir en otro refuerzo".

Proyecto, continuidad

"Entiendo que estamos en el mismo saco de entrenadores que nos gusta tener protagonismo, la iniciativa por encima del rival. A partir de ahí matices distintos. De eso no hay duda. Lo más importante es ganar siempre. Si tienes un método o estilo eso a medio plazo te va a llevar a victorias, pero a lo mejor un día necesitas colgarte del larguero para ganar un partido".

Conclusiones de la plantilla

"Me preocupa encajar goles. Para mí no es un aspecto más importante que el otro. Prefiero un 4-3 que un 1-0, pero repito considero que los aspectos defensivos son tan importantes como los ofensivos. Soy un entrenador con vocación ofensiva pero que no descuido o defensivo. Le dedico mas hora a lo defensivo que lo ofensivo en los entrenamientos".

Lo Celso

"Uno siempre quiere a los mejores jugadores. No voy a lanzar ningún titular. Aquí lo sabe todo el mundo que hizo una gran campaña, si sale, que ojalá no, lo vamos invertir bien".

Delantera

"Creo que posiblemente hablando con la secretaría técnica tenemos claro que arriba tenemos que acertar con un jugador que nos dé un valor añadido y trabajar con lo que tenemos. Y trabajar con la que hay. Y añadir la figura de los delanteros".

Lainez

"Lo que quiero es un Betis versátil que no se encierre a una variación del sistema. A Diego hace seis meses no tenía el gusto de conocerlo, pero a base de enfrentarnos al Betis preparé imágenes y me parece un extraordinario futbolista".

Velocidad arriba

"En algunas posiciones somos muy rápidos, y algunos que no parecen rápidos luego lo son. Me gustaría tener velocidad y remate. Con la gente de segunda línea podemos encontrar el gol".

La portería

"La portería la tenemos bien cubierta. A partir de aquí ser justa. Reconocerles el trabajo y tomar decisiones, que los dos puedan disputar la posición de porteros".