El entrenador del Betis, Rubi, está de nuevo en una situación con la que ya le tocó convivir desde que comenzara la temporada, con la sombra de otros entrenadores sobre su figura siempre presente. Si primero era el nombre de Quique Setién, ahora son más los candidatos que están apareciendo y han sido tanteados por el club de Heliópolis de cara a la próxima campaña, debido a la situación actual de un equipo heliopolitano cuyas opciones europeas están lejanas en estos momentos.

Marcelino, Javi Gracia, Manuel Pellegrini o Marcelo Bielsa son nombres que ya suenan en torno al cuadro bético, por lo que la figura de Rubi está cada vez más debilitada de cara al futuro. Éste, mientras tanto, sigue trabajando y lanzando un mensaje positivo a la plantilla en pos de seguir luchando partido a partido para tener opciones hasta el último momento de poder conseguir una clasificación europea con la que sí tendría más opciones de comenzar el segundo año de los tres que tiene firmado con el Betis.

El preparador catalán sigue transmitiendo a sus pupilos el ir partido a partido para pelear por Europa

Así, el partido del próximo sábado en Valencia aparece como una prueba de fe para Rubi y, también, para sus jugadores, pues otro mal resultado dejaría más tocado al entrenador de Vilasar de Mar y a una plantilla que a priori no está diseñada para luchar por mantener la categoría. Por ello, futbolistas y cuerpo técnico trabajan en lograr un triunfo en un estadio, Mestalla, que históricamente no se le ha dado bien al Betis, con un balance de tres victorias, cinco empates y 18 derrotas en sus últimas 26 visitas.

El último triunfo verdiblanco en casa del Valencia data de la temporada 2016-17, cuando los heliopolitanos ganaron por 2-3 con un gol in extremis de Rubén Castro, en el minuto 90. Hay que mirar mucho más atrás para encontrar los otros dos triunfos verdiblancos en la capital del Turia ante los blanquinegros. 0-2 en la campaña 85-86 (goles de Gabino y Romo) y 0-1 en la 84-85 (gol de Parra).

El Betis quiere empezar a mejorar sus números en Liga en casa del Valencia, donde suma 3 triunfos en 26 visitas

También buscará Rubi su primer triunfo en Mestalla como entrenador. Al Valencia se ha medido en seis ocasiones, con tres triunfos, siempre actuando como local, dirigiendo a Levante (1-0), Espanyol (2-0) y Betis (2-1), mientras que como visitante acumula dos empates (1-1 como entrenador del Sporting de Gijón y 0-0 dirigiendo a los pericos) y una derrota (3-0 en las filas del cuadro levantinista).

La firmeza y el convencimiento de Rubi en que la dinámica va cambiar ya lo volvió a dejar claro tras el empate ante el Mallorca el pasado viernes. "No tengo que pensar en un posible cambio en el banquillo, sino seguir trabajando para que los jugadores crean que aquí lo que se busca es rendimiento. Desde octubre hemos pasado momentos difíciles y no tenemos que pensar que va a pasar lo contrario, sólo pienso en cómo meter mano a mis jugadores para que no vuelvan a cometer esos errores y poder ganar partidos", dijo el catalán, que también se refirió al próximo calendario del Betis (Valencia, Real Madrid y derbi), empezando por el compromiso de este sábado: "Nuestros futbolistas están más a gusto con equipos que en teoría tienen más nombre, y creo que podemos ganar en Valencia".

Rubi acumula tres victorias, dos empates y una derrota ante el Valencia, al que nunca ganó a domicilio

Un ejemplo más de la fe que sigue demostrando Rubi de cara a seguir peleando en las 13 jornadas que restan hasta el final por alcanzar una meta que en estos momentos tiene muy complicada, y para la que necesitaría iniciar ya una larga racha positiva con un triunfo ante el Valencia que le sirva a su equipo como punto de inflexión. Por ello, la cita de Mestalla se ha convertido en una prueba de fe para Rubi.