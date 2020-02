El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al duelo con el Barcelona, una comparecencia extensa en la que se ha referido a su rival y a su nuevo entrenador, un Quique Setién al que no ha nombrado pero con el que se ha mostrado respetuoso más allá del deseo de superarlo el domingo. "Estoy convencido de que puede ser el día de ganarle al Barça", ha indicado el técnico verdiblanco. "Supongo que lo recibirán bien, ha defendido este escudo y ha hecho cosas buenas", ha comentado Rubi sobre el cántabro.

Momento

"Necesitamos la victoria, la queremos sea quien sera el rival que tengamos delante. Viene un gran equipo como sabéis. Con las bajas que puede haber... Tuvimos el aprendizaje en la ida, perdimos 5-2 y faltaba Messi. No nos genera exceso de confianza. Vendrán enfadados por no pasar en la Copa, nos plantearán un partido difícil pero sera atractivo. Estoy convencido de que puede ser el día para ganarle al Barça".

Afectar eliminación

"Son jugadores acostumbrados a que les pase una situación negativa de vez en cuando y través de su calidad y de sy fútbol revierten situaciones. No sé si es mejor o peor, preferíamos que los dos primeros llegasen los más lejos posible para que hubiera una plaza europea más. Van a salir con el convencimiento de que tienen que ganar o la Liga se les pone más difícil".

Estilo Barcelona

"Desde que ha llegado el nuevo entrenador ha ido haciendo cosas diferentes dentro de una idea de juego general. La prueba la tienes ayer, jugó Sergi Roberto por delante de Semedo. Los conocemos como él a nosotros, es un poco de información. Pero si no aplicas el trabajo a la perfección te va a penalizar. Veo a los jugadores con las ideas muy claras para este partido".

Recibimiento a Setién

"Me voy a centrar en que el aficionado del Betis nos ayude como todo el año, lo hará como crea conveniente. Supongo que será bien, ha defendido el escudo y ha hecho sus cosas buenas. No es algo que yo sepa, ojalá conectemos con la afición desde el minuto uno. En casa nos ha ayudado muchísimo".

¿Le afecta al nivel personal?

"Tengo ganas de ganarle al Barcelona, no le he ganado nunca. Al Madrid le he sacado un empate. Quiero ganarle a un grande, nos dará un impulso tremendo. No por nada más, por lo que significará para nuestros jugadores y la afición".

Evolución Valverde-Setién

"El que me gusta es el Betis de ahora y si consigue sacar los partidos, mejor. Cada maestrillo tiene su librillo. El entrenador nuevo necesita más partidos y tiempo para transmitir cosas. El Barcelona de Valverde también me gustaba. Es normal que tengan presión por ganar y jugar bien, el 70-80% de los partidos juegan mejor que el rival. Se quiere la excelencia y eso no puede ser siempre".

¿Decadencia Barcelona?

"Decadencia no lo llamaría, hay una generación que conocéis que algunos ya no están, otros se están haciendo mayores. Messi ha sido espectacular toda su vida, llegará un momento en que dejará de serlo un poco. La capacidad que tengan para reinventarse, no van a ser años fáciles por el recuerdo aunque iban líderes hace dos semanas. A la que bajas un poquito todo el mundo se acuerda de lo de antes".

Polémicas

"En todas las casas hay líos, pero en unos sitios la repercusión es más grande que otros. Los medios estáis encima de todos, han hecho declaraciones, escritos... es normal el ruido que se ha generado. A la hora del terreno de juego no afecta".

Protesta a los árbitros

"Respeto lo que decida hacer, les pido que nos ayude como lo viene haciendo. Haremos por salir fuertes, tener ocasiones al inicio. Es un partido de tres puntos pero que puede dar un impulso".

Saludo a Setién

"Yo no estoy enfadado, por supuesto que lo voy a saludar. Era su casa hace seis meses. En el momento que Rubi no sea el entrenador del Betis, me preocupa poco respecto a mí quién puede ser el entrenador siguiente. Le desearé lo mejor porque quiero lo mejor para el Betis. Hay cosas que además no tengo con certezas claras".