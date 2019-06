Tras una tensa espera de más de una semana, el Betis anunció la llegada de Joan Francesc Ferrer, Rubi, como entrenador verdiblanco hasta 2022. Las exigencias del Espanyol, con un enfado mayúsculo con el técnico, fueron retrasando la desvinculación del preparador catalán, quien ayer finalmente alcanzó un acuerdo tanto para percibir su finiquito como para abonar los casi 900.000 euros que costó su adiós y que permitirán que la próxima semana sea presentado en Heliópolis.

Con la llegada de Rubi, el Betis apuesta por una línea continuista en su estilo de juego, como era el deseo de la comisión deportiva y como así lo puso de manifiesto el propio club verdiblanco, que recalcó en su comunicado que el catalán siempre fue su primera opción, pese a que tantease otras alternativas en el mercado. "Con la llegada de Rubi, el Real Betis incorpora a un técnico con un elevado perfil profesional y amplio conocimiento de LaLiga. El entrenador catalán, primera opción de los verdiblancos para su banquillo, le dará continuidad a un estilo de juego que el Real Betis ha hecho propio, además de llevar a cabo una minuciosa preparación de los entrenamientos y partidos", indicó el Betis en el comunicado con el que dio oficialidad al nombramiento de su nuevo entrenador.

Previamente, el Espanyol había anunciado el acuerdo con Rubi, tras unas arduas negociaciones con sus representantes. "El RCD Espanyol de Barcelona desea reafirmar su compromiso personal y profesional con el hasta hoy entrenador, a quien en reiteradas ocasiones se le ha mostrado el apoyo a su apuesta futbolística y le desea suerte en su nueva etapa", expuso el club blanquiazul, que tuvo respuesta en el propio Rubi, que también quiso despedirse del Espanyol explicando los motivos de su decisión.

"Pese a alguna promesa realizada en el pasado de que la temporada saliente era la última con dificultades, se me traslada que el próximo curso también será un año difícil, ya que a nivel deportivo sería complicado reforzarse para poder competir en mejores condiciones. No se iba a dar un paso ambicioso hacia adelante en el proyecto deportivo", comentó el técnico, que también realizó una cronología de los hechos. "El 27 de Mayo, me reuní durante dos horas con el Óscar Perarnau (director general) y le pedimos que era el momento que se valorase en su justa medida al cuerpo técnico", aseguró el técnico en un comunicado, en el que también apuntó que el día 29 comunicó su adiós al Espanyol, aunque luego le haya costado más de una semana en alcanzar ese acuerdo.