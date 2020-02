El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al partido del sábado ante el Valencia, en la que el técnico se ha mostrado convencido de que el equipo necesita una victoria para cambiar la dinámica y ahuyentar los fantasmas. "Necesitamos esa victoria que nos dé un impulso", ha comentado Rubi, que incluso ha manifestado que no ve al Betis peleando por la salvación: "No vamos a sufrir por la permanencia, no se me pasa por la cabeza".

Partido

"No hay partido fácil, así lo hemos dicho todo el año, y no lo será jugar ante el Valencia. En casa no han perdido, tienen buena plantilla y esto muestra la dificultad de la Liga. Necesitamos ganar, necesitamos victorias y hay que ir a por ella".

¿Jugarse el puesto?

"Sinceramente, no lo pienso así. Sólo pienso en trabajar al máximo, en conseguir esa victoria que nos dé impulso, independientemente del juego. Necesitamos ganar, no miro mi situación personal. Me siento bien acompañado por todos los estamentos del club, sólo me preocupa el Betis y ganar este partido".

Semana díficil

"Peor lo pasé al principio cuando estuvimos en una situación delicada en la que el equipo no acababa de responder a lo que queríamos. Ahora no tengo esa sensación, tuvimos media parte mala en Leganés, el otro día tuvimos error defensivo, pero debimos haber ganado por lo que se vio en el campo. Los jugadores también están preocupados, tienen ganas de dar alegrías. No me siento como si todo lo que estuviera haciendo esté mal, no estoy tranquilo, sólo preocuipado por ganar, por pulir esos detalles que nos faltan. La temporada la podemos acabar de una forma muy digna".

Europa

"Sé que podríamos estar en una situación mejor teniendo un pelín más de acierto o fortuna. Si ganas dos partidos te acercas, el equipo está mereciendo recoger frutos y los va a acabar recogiendo. No sé si nos dará para llegar, no es fácil. Ahora toca Valencia y dejar una racha de resultados negativos detrás y afrontar con optimismo lo que viene luego".

Análisis

"El diagnóstico, grosso modo, es que fuera de casa hemos sido un equipo bastante solvente, como mucho nos marcan un gol y de penalti. El bloque defensivo ha funcionado bien, nos ha fallado la parte de arriba; y en casa, a la inversa. Marcamos con facilidad y ahora estamos cometiendo algún error a nivel defensivo. Son dos situaciones diferentes, ojalá en Valencia tengamos la capacidad defensiva de fuera y mejoremos arriba. Nos ha faltado marcar fuera de casa. Hemos pasado una fase buena en casa a nivel defensivo ya hora hemos aflojado"

Cumplir el contrato

"El entrenador que mira a más de pocas semanas sabe que está mirando con fantasía o ilusión. Esto cambian para bien o para mal en cualquier momento. Ilusión la tengo al 3000%, ojalá no sean tres años y sí muchos más. Estoy encantadísimo aquí y ojalá pueda estar mucho tiempo"

Objetivo

"No miro más allá, creo que se puede conseguir, aunque hemos perdido muchas oportunidades de acercarnos- Si al final se consigue será una alegría grande porque habría costado mucho, pero si no, estar cerca y acabar con sensaciones de ser un equipo sólido y que sabe a lo que juega".

Moral

"Llegamos bien, aunque estamos muy dolidos por diferentes motivos. Del equipo no me muestra ni que tira la toalla, ni que no tiene ganas de competir. El escudo pesa mucho y nos empuja. No nos permite desfallecer lo más mínimo".

Mirar abajo

"Te hablo con la cabeza y el corazón, para mí es imposible. El nivel que está dando el equipo, es difícil ganarle al Betis hoy en día. Perder ocho puntos más goal average... El equipo tiene nivel para dar más, pero con lo que está dando le da para salvar la categoría tranquilamente. En la primera vuelta hicimos cuatro puntos en los tres que vienen ahora. No vamos a sufrir por la permanencia, no se me pasa por la cabeza".

Situación personal

"Estoy en un gran club, es normal que salgan informaciones. Casi todas no han sido ciertas. Vivo el día a día con mis futbolistas y la gente del club que me muestran que estamos en la buena línea. Estamos en una mala racha por los empates de las narices. No noto una falta de confianza. Cada vez estoy más curtido para no darle tanta importancia. Estoy muy centrado en mejorar, en que no nos marquen los goles del otro día. Si no se le gana al Valencia se va a seguir hablando. Soy el entrenador del Betis y al equipo le está costando pelear por Europa, tengo que convivir con ello".

Ilusión

"Vamos a pelear a muerte, y el que no pelee no va a participar, aunque no detecto esa situación. A veces se consiguen cosas en el último momento y hay que apurarlas. A todos los equipos les cuesta ganar. El compromiso va a ser el 100% y nos vamos a dejar el lama. La gente reconoce que se cometen errores, pero que tenemos una propuesta valiente. El Betis no es un equipo del que no te tengas que sentir orgulloso, aunque hay que exigirle más, sin duda".