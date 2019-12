Rubi: "Ojalá podamos sacar el partido ante el Atlético"

Satisfecho por el triunfo y el pase a la siguiente ronda, Rubi hablaba al término del partido frente al Antoniano.

Satisfecho con el partido: "Contento obviamente, porque se han cumplido los objetivos: que sacáramos el partido o que se viera un partido en el que se viera un Betis serio. Por las condiciones pudo haber lesiones, pero sólo hay una pequeña sobrecarga de Sidnei; el resto está todos sanos".

El papel de Lainez: "Es un partido que no es fácil, sobre todo en la segunda parte porque el balón se quedaba atrás. Estoy contento por Diego, está creciendo mucho en los entrenamientos, y si eso nos puede ayudar en los partidos, es bueno para el equipo. Creo que salvo en el primer tiempo, con unos balones en el ecuador que el Antoniano nos robó muy arriba, el resto lo hicimos bien. Pero estoy contento por el papel del equipo. ¿Su salida? Yo soy de los que intenta con los jugadores que no participan, porque aunque no tengan minutos, evolucionen. Jugadores de su potencial tienen una capacidad de crecer importante. En ningún momento me he planteado su salida, otra cosa es que el club vea una operación económica interesante, pero no tengo constancia. Cuando inviertes horas en un futbolista, jueguen más o menos, es porque puede ayudar al equipo. Y son tres partidos en los que ha ayudado muchísimo".

El terreno de juego para el domingo: Los trabajadores tendrán tiempo para hacerlo drenar. Tengo entendido que mañana llueve, pero nos queda también el sábado y la mañana del domingo. Creo que llegará en buenas condiciones".

El equipo ante el Atlético: Lo normal es que muchos de los que no han salido de inicio hoy puedan jugar el domingo, pero quedan entrenos y hay algunas posiciones en las que hay varios titulares. Pero sí, en principio, muchos de los que no han jugado hoy saldrán de inicio".

El buen nivel de los de Simeone: "Hemos jugado contra buenos equipos, contra Athletic o Valencia. Al atlético no lo voy a descubrir yo ahora; es un equipo difícil de meter mano. Esperamos poder sacar el partido para acabar el año y sumar otro partido más con buen resultado".

El papel de Francis: "Lo he visto bien, ha jugado a pierna cambiada. Rinde más en la derecha que en la izquierda, todos lo sabemos. Pero ha estado a la altura, ha estado 90 minutos trabajando fuerte. Es un jugador, que me sabe mal no darle más minutos. Es un profesional como la copa de un pino".

¿Alguna vez ha jugado con tanto agua?: "Recuerdo en Onteniente, en Segunda B, aunque es cierto que veces se suspendían. Pero el colegiado ha hecho bien, había que acabar. En Sevilla, desde luego, no me lo esperaba. ¿Si hubiera llovido así un par de horas antes? Una cosa es estar 30 o 35 minutos y otra si hubiera caído desde el principio; hubiera ver qué hubiera pasado".

Preferencias para el sorteo: "Para mí, teniendo en cuenta que será un partido en fin de semana, y que nos puede tocar viajar, no lo considero un inconveniente. Prefiero un campo lo más acorde posible. Ojalá tengamos suerte en el terreno juego, aunque sepamos que va a ser de una categoría menor".

¿Se hubiera podido jugar en el campo del Antoniano?: "No lo sé, no conozco si hubiera aguantado el terreno de juego tanto agua. Para nosotros era una pequeña ventaja jugar en nuestro campo. El tiempo ha permitido que dentro de lo peor, se hiciera en le mejor escenario posible. Pero tengo que transmitir que podemos pelear en todas las condiciones, no vamos a ponerlo como excusa".