Dos días después de que su equipo fuese dolorosamente expulsado de la Copa en Vallecas, Rubi atendió a los medios para resaltar que quiere a ver los suyos pelear "al mil por mil" mañana en Getafe. El técnico del Betis aseguró que ha insistido en trabajar el aspecto mental, pues "el equipo que después de recibir un varapalo no se recupera y se lamenta más de la cuenta, recibe otro". Además, resaltó que sólo dos conjuntos han ganado esta temporada en el Coliseum Alfonso Pérez, pero espera que sus jugadores sean capaces de imponerse.

Plano mental

"Personalmente, he pasado la noche del jueves de luto, directamente. Pero desde el viernes estoy como una moto. Estoy muy animado, convencido de lo que estamos haciendo. Estoy convencido de que los jugadores van a seguir en la dinámica que estábamos antes de la eliminación. Que esté muy animado no quiere decir que no me haya dolido muchísimo, pero creo que es importante que desde ya nos olvidemos de ese partido. Porque si no va a ser un bofetón detrás de otro. La historia demuestra que a veces pasa así, el equipo que después de recibir un varapalo no se recupera y se lamenta más de la cuenta, recibe otro. Y nosotros estamos creciendo en la Liga y necesitamos ganar el domingo".

"La parte mental la he tenido que trabajar fuerte. Y he sido contundente. No quiero que pasemos de un día en el que estábamos muy bien, en el que todo el mundo estaba contento y el equipo está en clara línea ascendente, a que por un partido vayamos a estar mal. Si tú eres profesional, tienes que ser capaz de superar golpes duros como el del jueves rápido. Porque si no te vas a llevar otro golpe. Hay que pelear al mil por mil este domingo y convencidos de que vamos a ganar"

La eliminación

"Si entramos a hablar del juego, daré mi opinión. Una primera parte donde el Betis es superado sobre todo porque el Rayo va a una intensidad tan elevada que lo acaba pagando el resto del partido. ¿Merecían ir ganando? Sí. Pero a partir de ahí, el Betis hace un montón de ocasiones de gol, le da la vuelta al partido, trabaja para levantarlo y muchos jugadores se echan el equipo a la espalda. Hace una prórroga muy seria, en la que marca un gol y tiene tres situaciones para matar la eliminatoria. Y comete un error muy grave que le cuesta el partido".

"El problema fue que quizás no conseguimos que los jugadores entendieran que la eliminatoria no se había perdido con el 2-2. Cuando un equipo de categoría inferior te crea problemas, todo se magnifica. Yo haría muchas cosas de las que hicimos. Los cambios que hicimos durante el transcurso del partido, el cambio de la prórroga, volviendo a recuperar el equilibrio con Édgar...".

"No voy a entrar en temas individuales. Creo que perdimos todos. No creo que haya sido un partido para señalar a un jugador concreto".

Partido ante el Getafe

"Sobre todo es importante para nuestra afición. Si vuelve a ver ganar el equipo, creo que pasaremos página, que es lo que hemos de hacer, porque hay que mirar hacia adelante. Será sobre todo por ayudar a nuestra afición a que nos disculpe por quedar eliminados, pero por el tiempo que queda para estar entre los equipos europeos, este partido no es ni mucho menos una final".

El rival

"No vamos a descubrir al Getafe ahora. Sólo dos equipos han ganado allí, que son el Barcelona y el Real Madrid. Y las han pasado canutas. Ves los dos partidos y ganaron uno de un balón directo y el otro de un córner o una falta que el portero no despeja bien. Ellos consiguen incomodar juegue quien juegue a los equipos rivales. Tenemos que pelear por ser nosotros quien impongamos la idea de juego. No auguro un partidazo del Betis, porque no lo hace nadie allí, pero sí auguro un Betis que se va a poder adaptar a esas fases más complicadas del partido y que tiene que ganar"

Parte de bajas

"Juanmi no está. Diego (Lainez) tiene un golpe y no sé aún qué valoración han hecho los doctores. William Carvalho en principio la semana que viene creo que ya va a tener disponibilidad total. Y Pedraza ya estaba disponible para el partido de Copa"