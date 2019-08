Rubi salió a la sala de prensa del Camp Nou después de ver como el Barcelona pasaba por encima de su equipo tras un planteamiento que no surtió ningún efecto ante un equipo que hizo lo que quiso sobre el verde del estadio azulgrana.

El técnico bético se mostró contrariado por el partido realizado, ya que el Barcelona no dio ninguna opción al Betis, que se vio claramente superado por su rival desde el primer minuto, a pesar de que empezó ganando. “No hemos estado cómodos con el balón en ningun momento, nos ha costado mucho superar la presión del Barcelona”, dijo Rubí en su análisis del encuentro, a lo que añadió: “Hasta el minuto 40, el partido estaba bien para nosotros, pero entre el final de la primera mitad y el principio de la segunda fue cuando nos desmontamos como equipo y nos pasó mucha factura”, comentó el técnico catalán.

El preparador bético, conocedor de que su planteamiento no fue acertado, quiso salvar ciertas cosas de un partido que no deja demasiadas acciones positivas, salvo individualidades. “La primera parte no es perfecta para nosotros porque nuestra idea no es correr detrás de la pelota todo el tiempo, nos ha costado mucho hacer posesiones largas, pero en cuanto a disciplina y orden si estábamos bien”, dijo. “Aún así no es suficiente”.

En relación a la fragilidad defensiva que tiene el equipo fue tajante: “Con la plantilla que tenemos casi siempre vamos a conseguir marcar gol, pero no podemos conceder tanto en facetas defensivas”, indicó Rubi.

Por último, habló del papel que tuvo Griezmann en un partido en el que Messi no estaba, tampoco Suárez y todo el peso de la presión recaía sobre la espalda del francés. “Le han dado más velocidad con Carles Pérez, han aprovechado la buena forma de Rafinha y, además, sabíamos que Griezmann sería el jugador franquicia con la ausencia de Messi y que se iba a querer reivindicar. Con dos genialidades nos ha hecho muchísimo daño. No hemos sabido pararlo con continuidad, sólo en algunos tramos del partido”, concluyó el técnico bético.