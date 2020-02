Rubi: Me voy dolido con el segundo y el tercer gol que encajamos"

Rubi adoptó un talante muy crítico con el desempeño defensivo de su equipo en los goles encajados, sobre todo los dos últimos. Nada más sentarse en la sala de prensa, se le pregunta si aún piensa en el objetivo europeo. Y rápidamente, destaca ese mal balance atrás: “Ya hace días que dejo de hablar de Europa, voy partido a partido... No podemos cometer los errores del segundo y el tercer gol, es imperdonable que encajemos los tres goles que hemos encajado”.

“No entraba en nuestros planes encajar tres goles –insistía–, pero es que han sido tres ocasiones y tres goles, han tenido una eficacia total. Me voy dolido por el segundo y el tercero, en el segundo ya estábamos reorganizados cuando nos pillaron a la contra, lo hemos ensayado mucho, y en el tercero hay que pensar que hasta que no metas el cuarto, no puedes recrearte. En ataque el equipo sí me ha gustado. Hemos creado las ocasiones para ganar 5-3 con los mismos errores”.

Y entra a juzgar si ve lógico ya que el Betis se plantee un cambio en el banquillo: “No tengo que pensar en un posible cambio en el banquillo, sino seguir trabajando para que los jugadores crean que aquí lo que se busca es rendimiento. Desde octubre hemos pasado momentos difíciles y no tenemos que pensar que va a pasar lo contrario, sólo pienso en cómo meter mano a mis jugadores para que no vuelvan a cometer esos errores y poder ganar partidos”.

Y de nuevo saca a colación los errores defensivos: “Lo que me duele es que cosas que hemos trabajado y entrenado se dejen de hacer y te cuesten goles”. Y hubo un momento en que se le vio hablando de forma muy airada con Joel Robles: “Fue por el segundo gol, le he comentado que diera un toque de atención a sus compañeros, que no podía volver a pasar eso”.

Se le recuerda el duro tramo de calendario que ahora afrontan los verdiblancos, conValencia, Real Madrid y Sevilla: “Nuestros futbolistas están más a gusto con equipos que en teoría tienen más nombre, y creo que podemos ganar enValencia”.

¿Y está la temporada concluida? “Para nada, pueden pasar muchas cosas, hay puntos para pelear, aunque reconozco que no estamos satisfechos con la temporada hasta hoy. Tenemos la idea de juego dominada en casa, pero encajamos goles”.