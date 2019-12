Rubi: "El objetivo sigue siendo pelear por Europa"

El entrenador del Betis, Rubi, aseguró antes de del inicio de la III Gala de los Premios DEX de El Desmarque, a los que acudió junto a una nutrida representación del club, que el objetivo sigue siendo el mimo, "pelear por los puestos de Liga Europa". "No tiene por qué cambiar. Hace tres semanas estábamos centrados en sacar al equipo de abajo y ahora no podemos cantar victoria, porque nos medimos con otro gran rival Athletic). Si conseguimos asentar al conjunto en posiciones más intermedias podremos intentar atacar esos puestos", afirmó el catalán, reforzado por los últimos triunfos ante el Valencia y el Mallorca.

"Yo intento ir siempre con el mismo rostro, pero supongo que cuando los resultados aprietan uno puede cambiar. Pero quiero ir siempre con la misma cara. Esos dos partidos nos han dado muchísimo. Y el equipo se ha sacado se ha quitado los fantasmas de la zona baja y ahora vamos a por la tercera victoria seguida. A ver si llegamos a Navidad con un subidón", señaló el preparador heliopolitano, quien,como hizo en el Espanyol, ha superado un momento muy complicado: "No me considero un especialista en esas situaciones, pero cuando las cosas no van bien sí que pongo todo el empeño en buscar soluciones. Es la dificultad de un entrenador, pues no todo va bien desde el primer día. La pretemporada no fue como quería porque no acababa de arrancar el equipo y desde el primer momento estuvimos buscando cosas para ver cómo mejorar", explicó.

Sobre la posibilidad de reforzar la plantilla en el mercado de enero dijo que, de momento, está "centrado en la gente que está aquí". "Hemos demostrado que con los jugadores que tenemos se pueden hacer buenos partidos y ganar. Obviamente, si se puede reforzar alguna posición que ayude al equipo y generar más competencia no voy a decir que no", apuntó