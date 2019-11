Rubi: "Ha sido un partido fantástico"

El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, se ha mostrado exultante tras la importante victoria de su equipo. "Hemos hecho un partido fantástico", ha asegurado el entrenador bético, que ha resaltado la felicidad existente en el vestuario: "Cuando se ganan estos partidos de esta forma te da una sensación muy positiva".

Además, el preparador bético ha valorado la reacción del equipo pese a las adversidades. "Los que han entrado desde el banquillo nos han ayudado y hemos acabado con fuerza", ha indicado el técnico, tras esos dos cambios obligados por las lesiones de Édgar y Sidnei. "Somos válidos, podemos ayudar al Betis. Nos está costando el inicio, pero estamos preparados para estar dentro de este club", ha comentado Rubi, tras pasar una semana complicada.

Mejor partido

"Hemos hecho un partido fantástico, la afición ha sabido valorarlo y nos ha estado ayudando en todo momento. Veía que el equipo lo estaba haciendo bien. Se ha hecho justicia con el trabajo de los futbolistas, aunque sea en la última jugada".

Lesiones

"Cuando nos han pedido los cambios hemos pasado un rato navegando a dos aguas, pero los que han entrado nos han ayudado y hemos acabado con fuerza. El fútbol es así, después del larguero de ellos hemos tenido el gol y más llegadas".

Alegría

"Siempre que gana uno tiene una alegría muy grande, es difícil ganar en Primera. Si no hubiéramos ganado, el trabajo era el mismo. Se ha hecho un gran partido, me hubiera quedado tranquilo con la imagen del equipo".

Ofensivo

"Hemos disparado 25 veces, a puerta 8, y hemos tenido muchas situaciones dentro del área, hemos llegado con juego, nos hemos pasado bien la pelota. No es para sacar pecho, pero se han hecho muchas cosas buenas. El equipo sabe que tiene que estar mejor y avanzar en la tabla, pero estamos trabajando en esa línea".

Directiva

"No he escuchado nada, la afición ha estado muy bien. No hay ningún día que pueda decir nada, ha entendido en todo momento que el equipo lo daba todo y que estaba jugando bien. Si ha habido algo ha sido poco tiempo".

Inflexión

"Tenemos que seguir haciendo partidos buenos, tan completos como éste no es fácil. En Mallorca tenemos una oportunidad de encarrilar dos partidos sacando puntos".

Vestuario

"Contento, entendía que se ha hecho justicia. Estos partidos cuando los ganas te dan una sensación muy positiva. La comunión que ha habido con la afición, le gusta a todos".

Refuerzo

"No depende de mí, la gente valora nuestro trabajo y desea que nos salga bien. Somos válidos y podemos ayudar al Betis. Nos está costando el inicio, pero estamos preparados para estar dentro de este club".