Rubi: "Cuando estamos así, podemos ganar a cualquier equipo"

"Ha funcionado el objetivo que teníamos de tener el balón en campo contrario, bien fuera teniendo la posesión o robando arriba", comentó Rubi después del contundente triunfo de su equipo ante la Real Sociedad. Para el técnico catalán, el Betis realizó "una primera parte extraordinaria" y está en el camino de ser lo que se planeaba en la pretemporada. "Se parece a lo que quiero", admitió el de Vilasar de Mar entre algún que otro matiz.

"Cuando el equipo está así de bien, los jugadores se acercan a su máximo nivel y podemos ganar a cualquier equipo", valoró el entrenador, que insistió en "no aflojar" la intensidad. Es la primera vez que los verdiblancos dejan la portería a cero esta temporada. Y preguntado sobre si fue éste su mejor partido del curso, Rubi prefirió hablar de la mejoría que han experimentado desde mediados de noviembre. "Empiezo a sumar la primera parte del Athletic, contra el Valencia hicimos un partido muy completo. Contra el Atlético nos mató ese gol, pero creo que también habíamos hecho un gran partido".

El catalán, en todo caso, resaltó que los suyos deben "intentar trasladar a los partidos de fuera el buen rendimiento de casa". En el Villamarín, el Betis ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros.

Preguntado por la intensidad con la que su equipo fue a buscar a la Real Sociedad, el técnico se explayó. “La presión arriba la puedes hacer con equipos como la Real que intentan jugar desde atrás. Pero desde el primer día hemos intentado presionar arriba. Aunque a principios de temporada no teníamos ese fuelle, últimamente estamos muy bien”.

Otra cuestión que respondió Rubi fue la referente al descanso. Su equipo tenía el partido muy de cara, pero también el fin de hacer un tercer gol para ganar el balance particular a los donostiarras. "Lo que buscábamos en el descanso era no complicarnos el partido. Hemos comentado lo del goal average, porque es importante para nosotros, pero al final lo que buscas indirectamente es liquidar el partido".

Respecto al debut de Guido Rodríguez, que sustituyó a Aleñá a mediados del segundo periodo, el técnico recordó que el argentino "acaba de llegar" y necesita adaptarse poco a poco. "Lleva cuatro entrenamientos con nosotros, una temporada cargada de partidos en México y entre medio se acaba de casar", dijo.

Ganar a la Real permite al Betis acumular ya 27 puntos y situarse a cuatro de las plazas europeas, aunque el técnico prefiere no empezar tan pronto con los cálculos. "Las ligas son muy largas. Todo el mundo cree que el Betis tiene que estar en una posición más alta. Y es un halago que Imanol (Alguacil) lo reconozca así. Pero no estamos obsesionados con el objetivo. Estábamos a siete y ahora estamos a cuatro, pero sabiendo que esto es muy largo. Aunque haya entre medio un pinchazo, tenemos tiempo por delante, no tengo ninguna duda", argumentó.