Ruibal: "Este año toca seguir peleando para ganar oportunidades"

Desde la concentración en Alemania los medios oficiales del Betis distribuyeron unas declaraciones de Ruibal, el chico para todo que esta pretemporada, a la espera de que Sabaly y Bellerín entren en la dinámica de grupo, ha jugado de lateral derecho en los dos primeros amistosos

El catalán afronta su cuarta temporada en el Betis confiado en que el equipo es consciente desde el principio de cuál es el objetivo y destaca la importancia de este periodo de pretemporada para la preparación. "Estamos bien. Cansados, porque hay que ponerse a tono y hay mucha carga de trabajo, pero de eso se trata para llegar al inicio de la competición de la mejor forma posible. es mi cuarta campaña y tengo ganas de que esto empiece para seguir derribando barreras".

Ruibal es consciente de la competencia que afrontará este curso. "Me puedo sentir orgulloso, porque creo que he sido importante. Al final hay momentos para todo. Un futbolista siempre quiere jugar todo pero es imposible. porque hay otros compañeros también. Este año toca seguir peleando para ganar oportunidades", aseguró el futbolista, seguro de que "el Betis va por el buen camino". "Son ya tres temporadas seguidas entrando en Europa, que es el objetivo que hay que tener siempre marcado, y lo que venga de más bienvenido sea. Hay que seguir compitiendo como estos años, porque los objetivos están claros y más que nosotros no quiere nadie conseguir cosas con el Betis", aseguró.

Sobre el duro inicio liguero declaró que es "muy exigente". "El más exigente de los últimos años, aunque si no juegas ahora lo harás después frente a esos equipos. Saldremos como siempre a darlo todo con el reto de sacar los máximos puntos a principio de temporada que son muy importantes para coger confianza".

Además se refirió a la vuelta de Bellerín: "Es bonito reencontrarse con un amigo. Además de ser un grandísimo futbolista es una bellísima persona, hace mucho grupo y es de los amigos que me ha dado el fútbol. Él ha puesto mucho de su parte para volver. Unos siempre quiere estar donde se siente bien, aunque en el fútbol uno no sabe siempre dónde va a jugar porque el mercado da muchas vueltas y el club a veces necesita cosas que no le puedes dar y hay que buscar una salida por el bien de todos. Pero estoy contento de que Bellerín esté aquí", apuntó el jugador bético que mata el tiempo libre en la concentración "en el gimnasio, con los compañeros, leyendo...". "Cualquier cosa que te distraiga, porque agobia un poco estar tantos días fuera", destacó un Ruibal "con muchas ganas de que pase la pretemporada para empezar lo bueno y lo bonito para darlo todo por las 13 barras".