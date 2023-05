En San Mamés no se juega una final, pero lo parece

AUNQUE seguirán en el aire quince puntos, lo de esta noche en San Mamés tiene cara de decisivo. El penaltito que el sevillano Figueroa Vázquez señaló en Son Moix cuando el partido agonizaba le ha caído como oro molido al Athletic Club. Mandaría al Betis a la séptima plaza derrotándolo en un partido donde ambos tienen ausencias muy cualificadas y, sobre todo, bien determinadas, mayormente en el centro de sus defensas.

Tiene una cara de decisivo el choque que resulta innegable. Y la leonera es rodeo nada proclive para un Betis que suele suicidarse en ella. Autogoles varios y la sensación de que el equipo no está hecho para esos barbechos, pero hora es de que role el viento para que sople de popa y no tan de proa como le sopla al Betis. Y el problema es que si el nuevo San Mamés por sí mismo se le atraganta al equipo bético, ciertos desmanes complican la situación todavía más, mucho más.

Los estropicios del Camp Nou, ya sea por errores arbitrales como por el infortunio de la nueva lesión de Luiz Felipe, se unen al daño que le hace la Real Federación Española de Fútbol impidiendo que Félix pueda hoy ser de la partida. Unos bolos de la selección sub 19 con Mauritania es la excusa para impedir que el joven central bético pueda ser utilizado esta noche. Una faena más que huele que apesta cuando se sabe que su seleccionador es Julen Guerrero, ni más ni menos.

Pero hay que insistir en la conveniencia de que a este mal tiempo se le ponga buena cara. El maltrato que el Real Betis Balompié sufre de un estamento obligado a imponer justicia y no tanta injusticia es un hándicap considerable y San Mamés no es el lugar más indicado para el cambio de actitud, pero el partido ha de jugarse. No es una final, claro que no, pero sí de una importancia indudable para no descabalgar por mucho que desde fuera insistan en descabalgarlo.