Seguir contando con Mandi, una torpeza

Todos los partidos que el Betis ha de librar de aquí a que llegue a la orilla en Balaídos tendrá un enemigo añadido enfrente, el Villarreal. Y como en el equipo de La Plana parece que va a fichar Mandi, pues la solución es bien sencilla, la de que el franco-argelino no juegue ni un partido más de verdiblanco. La vida es así de dura y mejor será evitar malas interpretaciones derivadas de algún error más o menos grosero del excelente central.

Me parece un buen defensa, elástico, rápido, bueno por arriba y quizás no lo contundente que sería deseable, pero un central que bien debiera haber continuado en Heliópolis. Y en esta hora del próximo adiós no conviene olvidar que él fue el primer objeto de una fricción que acabó de muy mala manera. Me refiero a aquella decisión de Setién de preferir a Mandi en detrimento de Pezzella que tanto contrarió a Serra para que ambos recién llegados no congeniasen jamás.

Entre aquella decisión y la de impedir que Fabián se fuese al filial del Barça, las relaciones del entrenador con el mallorquín no volvieron a fluir. Pezzella reportó algo a la tesorería y Mandi se hizo titular indiscutible a las órdenes de un entrenador que lo pulió a base de confiar en sus cualidades. Se afianzó, pero tras el cántabro bajó de la mano de Rubi y a un año de acabar contrato no llegó a las oficinas de Heliópolis ninguna oferta que medio mereciera la pena.

Y en su último curso combinó un buen rendimiento con no escuchar las ofertas de renovación, lo que suele ocurrir. Y ahora, con cinco finales de obligado cumplimiento para cubrir los objetivos, el futbolista se compromete con uno de los rivales del Betis en este tramo decisivo. La solución es hacer de tripas corazón y no alinearlo más. La mujer del César no sólo ha de ser buena, sino parecerlo y un error del futbolista podría ser interpretado de muy mala manera. En fin...