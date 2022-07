Luiz Henrique: "Seguro que crezco como jugador con Pellegrini"

Luiz Henrique, a sus 21 años, ha dado el salto al fútbol europeo en un club en clara línea ascendente, como es el Betis. Desde este domingo, que llegó a Sevilla, ya respira beticismo. Y ofreció sus primeras impresiones en los medios oficiales del club heliopolitano, en espera de ser presentado a la prensa: "El Betis es un equipo que me viene muy bien a mi estilo de juego. Encajaré muy bien creo, porque juego mirando a la portería contraria como el Betis, de manera muy ofensiva. También tengo muchas ganas de jugar por la hinchada. Tuve una sensación muy especial cuando conocí el estadio, estoy deseando de jugar en él".

El jugador procedente del Fluminense está ansioso por ponerse a trabajar: "Tengo muchas ganas de empezar a entrenar el miércoles con mis nuevos compañeros y con Pellegrini, me han hablado muy bien de él como persona y como entrenador y seguro que crezco como jugador con él".

Sobre su evolución como jugador, destacó su mejoría en los últimos metros: "Hago goles y tengo tranquilidad para dar pases de gol a mis compañeros, mejoré mis números esta temporada, pero quiero mejorarlas aún más en el Betis".

También habló de su cálida despedida del Fluminense: "Fue un día muy especial y no esperaba ese homenaje de hinchas y jugadores, me emocionó mucho y no lo olvidaré en mi vida".

En Brasil, figuras como Ronaldo Nazario o Denilson han alabado el juego de Luiz Henrique, al que ven triunfando en el fútbol español. "Que jugadores con tanta historia hablen así de bien de mí me hace sentir orgulloso y me da más ganas de triunfar, no pude verles jugar pero me encantaría seguir su camino".

El deseo de este joven valor del fútbol brasileño, que tanta expectación ha levantado en la afición bética, es meridiano: "Espero ganar muchos títulos con el Betis, un club muy histórico y muy bueno".