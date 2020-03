Uno de los futbolistas del Betis que pasó por zona mixta fue Sergio Canales, contento por la importancia de la victoria ante el Real Madrid: "Lo que más me duele es que otros días que no ganamos no hicimos ni más ni menos que esta noche. En los partidos siempre estamos ahí, mandando en muchos momentos y con ocasiones de gol, pero pequeños detalles nos han alejado del objetivo. El equipo no bajó nunca los brazos y se merecía una victoria así".

También destacó Canales la importancia del apoyo de la afición en el tramo final del partido para mantener el marcador favorable: "Si te pones por delante y al final no sufres algo ante un rival así es que pasa algo raro. El aliento de la afición nos dio la energía extra necesaria. El equipo mentalmente está fuerte".

Cuestionado por el derbi, el cántabro indicó lo siguiente: "Disponible para el derbi y con ganas. No salí pensando en el Sevilla, porque eso te condiciona, pero estoy contento por no perderme ese encuentro. El equipo mentalmente está fuerte. Una racha mala que nos ha alejado del objetivo pero ante el Real Madrid mandamos y lo metemos en su campo. Por eso vernos en la posición en la que estamos nos duele".