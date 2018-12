Canales, impulso de magia

El Betis firmó, a falta de una jornada para el final de la fase de grupos de la Liga Europa, lo mínimo que se le exigía en esta competición: estar en la siguiente ronda peleando ya en las eliminatorias. Y lo hizo gracias al triunfo que logró ante Olympiacos en un partido que solventó con un gol de Sergio Canales, que firmó una muy buena actuación y lamentó ser baja ante la Real Sociedad al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas.

Así lo manifestó el cántabro ayer en Radio Marca Donostia: "La verdad es que me dio mucha rabia la tarjeta amarilla porque la vi en el minuto 90, y es increíble que me pierda un partido por cinco amarillas, nunca me había pasado antes. Tendremos nosotros el balón y ellos buscarán la presión arriba muy alta y fuerte, y tratarán de aprovechar nuestras pérdidas de balón para aprovechar las ocasiones".

Y es que el ex jugador del cuadro donostiarra ve una Real muy diferente a la del año pasado tras la llegada al banquillo de Asier Garitano: "Estoy viendo los partidos y es un cambio grande. El equipo se está adaptando y veo una Real muy competitiva, con gente de mucho nivel y que siempre va a estar peleando por estar arriba. También es un club que, por su forma de hacer las cosas, el equipo que tiene y las personas, se merece estar arriba".

Canales se ha convertido en una pieza clave para Quique Setién y ante Olympiacos se sacó un buen disparo desde el borde del área para solventar un partido en el que se volvió a comprobar que el centro del campo formado por él, William Carvalho y Lo Celso, que también destacó sin obviar la figura de Sidnei, sigue dándole buenos resultados a los verdiblancos, como se ya se vio en los dos enfrentamientos ante el Milan.

Todo apunta a que volverán mañana al once Guardado, Pau López, Joaquín y Loren

Ahora, con la ausencia de Canales, todo hace indicar, como es habitual, que Guardado será de la partida ante la Real para acompañar a Carvalho junto con el argentino, con Joaquín por detrás de Loren en el frente del ataque. La defensa todo hace indicar que seguirá siendo la habitual, con Mandi, Bartra y Sidnei, Júnior en el costado izquierdo y, salvo sorpresa, como en Villarreal, Tello por la derecha (Barragán apenas está contando para el técnico en la Liga y Francis, en casa, ha desaparecido de las alineaciones), con Pau López en la portería tras haber descansado en Europa.

Un once prácticamente definido en un conjunto de Heliópolis que busca tomar impulso en la Liga con un triunfo ante la Real Sociedad. Una victoria que le permitiría poder empezar a tener la regularidad necesaria para abandonar una zona de la clasificación que por el potencial que tiene en sus filas no le corresponde.